Российские ученые создали тест для выявления двух участков генома коронавируса

В РФ зарегистрирован первый в мире изотермический тест для выявления одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Новая разработка не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что набор реагентов работает на основе метода воспроизведения геномных копий патогена в пробирке. «Но в отличие от других известных тест-систем, созданных на платформе LAMP, он нацелен на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2, которым не свойственна высокая изменчивость (как, например, в участках S-гена коронавируса), – подчеркивается в сообщении. – Таким образом, даже если в одном участке генома произойдет значимая для проведения амплификации мутация, второй участок позволит выявить вирус».

В Роспотребнадзоре отмечают, что новый тест может рассматриваться как резервный на случай появления мутаций, затрагивающих существующие области амплификации. «И хотя вероятность того, что ключевые изменения произойдут сразу в двух целевых участках генома коронавируса, достаточно низкая, данная платформа позволяет при необходимости быстро выбрать новую, более консервативную область для амплификации и модифицировать тест», – добавили там.

Как отметили в службе, тест обладает высокой чувствительностью, а срок получения его результатов сокращается до 20-25 минут вместо полутора часов, необходимых при использовании классического ПЦР-теста. Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в РФ инфраструктуры, все компоненты для него производятся локально в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. В сообщении подчеркивается, что это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сохранить доступность тестирования для населения страны.

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