 

Российские ученые создали тест для выявления двух участков генома коронавируса

14.04.2022, 3:55, Новости дня
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В РФ зарегистрирован первый в мире изотермический тест для выявления одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Новая разработка не только обеспечивает высокую выявляемость вируса, но и значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что набор реагентов работает на основе метода воспроизведения геномных копий патогена в пробирке. «Но в отличие от других известных тест-систем, созданных на платформе LAMP, он нацелен на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2, которым не свойственна высокая изменчивость (как, например, в участках S-гена коронавируса), – подчеркивается в сообщении. – Таким образом, даже если в одном участке генома произойдет значимая для проведения амплификации мутация, второй участок позволит выявить вирус».

В Роспотребнадзоре отмечают, что новый тест может рассматриваться как резервный на случай появления мутаций, затрагивающих существующие области амплификации. «И хотя вероятность того, что ключевые изменения произойдут сразу в двух целевых участках генома коронавируса, достаточно низкая, данная платформа позволяет при необходимости быстро выбрать новую, более консервативную область для амплификации и модифицировать тест», – добавили там.

Как отметили в службе, тест обладает высокой чувствительностью, а срок получения его результатов сокращается до 20-25 минут вместо полутора часов, необходимых при использовании классического ПЦР-теста. Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в РФ инфраструктуры, все компоненты для него производятся локально в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. В сообщении подчеркивается, что это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сохранить доступность тестирования для населения страны.

Накануне в Минздраве допустили более высокую заразность штамма коронавируса ХЕ.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что новый вариант омикрон-штамма ХЕ заразнее предыдущих, но вряд ли он вызовет новую волну пандемии коронавируса, так как в РФ создан мощный коллективный иммунитет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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