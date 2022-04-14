Немецкий эксперт – немцам скоро будет не хватать мяса — но это не дефицит

В Германии сейчас нет реального дефицита продовольственных товаров, считает заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии Удо Хеммерлинг. «Мы должны привыкнуть к тому, что не всё всегда доступно», — призывает он в интервью Der Spiegel. В ближайшие месяцы это будет касаться мясной продукции. Кроме того, если ЕС прекратит закупать газ у России, возникнет проблема с удобрениями, и тогда цены на зерно и овощи станут ещё выше.



AP

Сообщения о росте цен на продукты питания в Германии появляются почти ежедневно, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В то время как некоторые потребители готовятся к оптовым закупкам, производители считают, что повышение цен уже запоздало. Некоторые фермеры опасаются, что им едва ли удастся покрыть расходы на прокорм животных.

Потребителям не стоит беспокоиться о нехватке основных продуктов питания, считает заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии Удо Хеммерлинг. Однако покупатели привыкли к тому, что всё всегда доступно. «В отношении мяса это может измениться в ближайшие месяцы», — предупредил Хеммерлинг в интервью Der Spiegel.

Как отмечает издание, полки с мукой во многих супермаркетах страны сейчас пустуют. Однако Хеммерлинг не считает это поводом для беспокойства о том, что у Германии скоро может закончиться зерно. По его словам, «мука в этой стране в основном производится из местного зерна или поступает из Чехии или Франции». «У нас в Германии так много зерна, что мы экспортируем восемь миллионов тонн пшеницы в год в Северную Африку и арабские страны», — заявил Хеммерлинг.

С доступностью подсолнечного масла действительно существуют проблемы, признаёт заместитель генерального секретаря Ассоциации фермеров Германии. При этом он подчёркивает, что хорошей альтернативой в данном случае является рапсовое масло, которого у страны достаточно, потому что рапс выращивается на территории Германии.

Также Хеммерлинг отметил, что поведение потребителей сейчас усложняет логистическую ситуацию. В данный момент ЕС не хватает водителей грузовиков, потому что многие из них родом с Украины. В некоторых случаях наблюдается нехватка упаковочного материала. «У нас нет реального дефицита предложения. Но мы должны привыкнуть к тому, что не всё всегда доступно», — призывает эксперт.

В интервью Der Spiegel он рассказывает, что дефицит в обозримом будущем может возникнуть в сфере мясной продукции. Цены на свинину были низкими в течение очень долгого времени, поэтому свиноводство в стране сократилось. Сейчас цены снова выросли, но и корма стали очень дорогими.

На данный момент фермер получает €1,95 за килограмм свинины. Эксперты говорят, что цена должна составлять €2,50, чтобы покрыть расходы. Поэтому откармливать свиней не имеет смысла. Соответственно, фермеры теперь содержат меньше животных. «Поэтому в сезон барбекю может случиться так, что не всегда есть шницель на полке, когда спрос увеличивается», — отмечает Хеммерлинг. По его словам, это пока нельзя назвать дефицитом.

«Проблема скорее в том, что потребители привыкли к тому, что всё всегда доступно. В отношении мяса это может измениться в ближайшие месяцы, — рассказывает эксперт в интервью немецкому журналу. — Конечно, потребители могут просто купить колбасу вместо свиных отбивных. Но если станет известно, что отбивные в дефиците, и все быстро набьют морозилку, то этот эффект ажиотажа возникнет снова — и товара станет ещё меньше».

Однако, как подчёркивает Der Spiegel, высокие цены на корма для птицы и свиней связаны с военными действиями на Украине, поскольку оттуда импортируется много зерна и белковых кормов. Так не стоит ли немцам сократить потребление мяса?

По словам Хеммерлинга, большая часть основных кормов поступает благодаря выращиванию внутри страны, особенно для крупного рогатого скота. Но в случае с белковым кормом или кукурузой для птицы свою роль играют дефицит в поставках из-за военных действий и логистические проблемы в результате пандемии коронавируса. «В конце концов, корм есть всегда, но по очень высокой цене. Сейчас речь не идёт о том, чтобы производить больше мяса. Но мы должны поддерживать отечественное животноводство на стабильном уровне, чтобы избежать большого спроса на импортное мясо во время кризиса», — считает представитель Ассоциации фермеров Германии.

Фермеры сейчас вынуждены нести более высокие затраты — в противном случае производство будет сокращаться. Торговые концерны считают себя блюстителями уровня инфляции, но им тоже не нужны пустые полки. Поэтому они не могут быть заинтересованы в том, чтобы фермеры и пищевая промышленность разорились, уверен Хеммерлинг.

Он считает, что торговая отрасль должна с пониманием отнестись к текущей ситуации, «в противном случае действительно возникнут перебои в цепочке поставок».

Кроме того, высокие цены на энергоносители влияют на производство удобрений, а большое количество минеральных удобрений поступает из Восточной Европы, пишет Der Spiegel.

Согласно прогнозу Хеммерлинга, в этом году урожай, вероятно, будет средним — в зависимости от погоды. Большая часть удобрений уже закуплена. Интереснее то, как будет развиваться ситуация в 2023 году. «Если поставки газа в ЕС будут прекращены или нормированы, у нас возникнет значительная проблема с поставками удобрений. В худшем случае нам придётся рассчитывать, что в 2023 году урожай зерновых будет на треть меньше обычного. Хлебное зерно и овощи тогда станут ещё дороже, потому что качество здесь напрямую зависит от удобрений», — предостерегает Хеммерлинг.

Значит ли это, что даже тогда у жителей Германии будет больше проблем с ростом цен, чем с дефицитом продовольственных товаров?

Как поясняет Хеммерлинг, все сейчас ощущают рост цены. Такая богатая страна, как Германия, всегда будет получать товары на мировом рынке. «Самая большая проблема заключается в том, что сейчас цены растут по всем направлениям и так быстро. Этот ценовой шок сильно затрудняет расчёты для фермеров. В результате произведённое количество останется дефицитным для потребителей», — рассказывает представитель немецкой Ассоциации фермеров в интервью журналу Der Spiegel.