 

Вакцину для животных от COVID-19 «Карнивак-Ков» запатентовали в России

14.04.2022, 2:34, Новости дня
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Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») запатентовал в РФ вакцину для животных от COVID-19 «Карнивак-Ков» в виде супсензии для инъекций, заявили в Россельхознадзоре.

«Препарат содержит инактивированный вирус SARS-CoV-2 штамм «вариант В», полученный в перевиваемой культуре клеток Vero. Средство представляет собой суспензию для инъекций, содержащую инактивированные цельные вирионы вируса SARS-CoV-2 и гидроокись алюминия в эффективных соотношениях», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отметили в Россельхознадзоре, препарат обладает высокой иммуногенностью и способен обеспечить эффективную защиту от гомологичного возбудителя инфекции плотоядных животных. Кроме того, продолжается активный процесс регистрации препарата за рубежом в связи с повышенным спросом на вакцину «Карнивак-Ков» в других странах.

Подана заявка на внесение изменений в документы регистрационного досье на увеличение срока годности препарата с 6 до 12 месяцев, это позволит упростить процедуру регистрации вакцины за рубежом.

«На текущий момент процесс регистрации вакцины осуществляется в Иордании, Тайване, Египте, Корее, Турции, Таиланде, Мексике. На завершающем этапе процедура регистрации в Южной Корее и Узбекистане», – сообщили в Россельхознадзоре.

Ранее стало известно, что специалисты Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планируют начать исследования назальной вакцины от коронавируса для детей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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