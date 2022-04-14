В США подсчитали потери Германии при отказе от российского газа

При отказе от российского газа в Германии в ближайшие два года произойдет падение производства на 220 млрд евро, экономике ФРГ угрожает «резкая рецессия», информирует Bloomberg.

Согласно подсчетам экспертов, в ближайшие два года, при условии немедленного прекращения поставок энергоносителей из России, ФРГ и ее промышленности угрожает «резкая рецессия». В частности, согласно прогнозам, произойдет падение производства на 220 млрд евро, передает РИА «Новости».

«Взрывная волна от украинского конфликта ударит по экономической активности как со стороны предложения, так и со стороны спроса, – сообщил вице-президент Кильского института мировой экономики Штефан Котц. – Повышение цен на ключевые энергоресурсы с началом российской операции усугубило повышающее давление на цены».

В среду власти Германии выступили против немедленного эмбарго на поставки российских нефти и газа. В тот же день канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что процесс отказа от российских энергоносителей требует времени, «сейчас это невозможно».

Ранее глава немецкого химического предприятия Вольфганг Айзенберг предупредил об угрозе краха целых производственных цепочек с фатальными экономическими и социальными последствиями. Немецкие СМИ назвали антироссийские санкции экономическим самоубийством. Директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер предупредил о риске остановки ключевых сфер производства ФРГ на 2,5 года. Кроме того, премьер Баварии Маркус Зедер предупредил, что в случае резкого отказа от газа из РФ Германия столкнется с массовой безработицей и социальными потрясениями.

Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну.

Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.

Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из РФ для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.

—