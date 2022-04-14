 

Экипаж крейсера «Москва» эвакуирован после взрыва боезапаса

14.04.2022, 2:34, Новости дня
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Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса при пожаре, сообщили в Минобороны России.

«В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС.

Как сообщили в министерстве, причины пожара устанавливаются.

«Москва» – флагман Черноморского флота России, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году. Основное ударное вооружение корабля – 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан». Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. 22 июля 2016 года крейсеру «Москва» был вручен орден Нахимова.

Накануне Черноморский флто из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами «Калибр» по наземным целям на территории Украины. Днем ранее фрегат ЧФ «Адмирал Эссен» уничтожил украинский БЛА «Байрактар» у побережья Крыма.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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