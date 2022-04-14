СТРАНА – в Ивано-Франковске «дерусифицируют» улицы

В украинском Ивано-Франковске переименуют 25 улиц, названных в честь российских деятелей. Как пишет «СТРАНА», с карты города исчезнут улицы Достоевского, Лермонтова, Добролюбова, Некрасова, Чехова, Толстого, Менделеева, Сахарова, Репина, Глинки, Ковалевской, Циолковского и другие. Некоторые из них переименуют в честь членов УПА*, другие — «в память о наиболее пострадавших городах и воинах ВСУ».



AP

В украинском Ивано-Франковске городской совет принял решение переименовать 25 улиц, названных в честь российских деятелей. Как пишет «СТРАНА», об этом в соцсетях рассказал мэр города Руслан Марцинкив.

С карты города исчезнут улицы таких деятелей российской культуры, как Достоевский, Лермонтов, Добролюбов, Некрасов, Чехов, Толстой и другие русские писатели. Переименованы будут улицы Менделеева и Сахарова, Репина и Глинки, Ковалевской и Циолковского, Пржевальского и Чайковского, а также целый ряд других.

Некоторые из них переименуют в честь деятелей УПА*, другие — «в память о наиболее пострадавших городах и воинах ВСУ».

Возможно, кто-то скажет, что не время для таких вещей. А может, уже давно пора. Именно сейчас мы боремся за победу Украины и не можем допустить, чтобы в нашем будущем независимом государстве вспоминали и чествовали московских или русских учёных, писателей, политических деятелей, а тем более советские праздники, написал Марцинкив.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

