В Минобороны сообщили о создании Украиной нацбатов из уголовников

Киевский режим завершает формирование в Харькове трех новых нацбатов из уголовников, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове завершается формирование трех новых националистических батальонов («Слабожанщина», «Харьковщина-1» и «Харьковщина-2»), укомплектованных заключенными, отбывавшими наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях», – передает слова генерала РИА «Новости».

Главная задача этих батальонов – «блокирование Харькова с южной стороны и предотвращение выхода из города местного населения, а также уничтожение подразделений ВСУ, в случае их отступления или попытки сдаться в плен».

Отмечается, что подобными действиями украинские власти демонстрируют бесчеловечное отношение к мирным жителям.

«Призываем ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно принять все меры и оказать влияние на украинскую сторону для спасения мирных граждан», – сказал начальник НЦУО.

Ранее сообщалось о рассекреченом опорном пункте украинских националистов, его обнаружили военнослужащие Росгвардии.

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