Поставщик труб Tenaris приостановил работу в России

Компания – поставщик труб и сопутствующих услуг для энергетики Tenaris приостановила все продажи и закупки в России, сообщается в пресс-службе компании.

«Tenaris приостановила все продажи и закупки в России», – приводит текст заявления ТАСС. Уточняется также, что компания приняла решение списать свои инвестиции в совместный с российской компанией «Северсталь» проект.

«Северсталь» и Tenaris в феврале 2019 года заявили о намерении создать совместное предприятие по производству сварных труб в Западной Сибири. Предварительный срок ввода в эксплуатацию комплекса был запланирован на 2022 год, а выход на полную мощность ожидался в 2024 году.

Между тем в январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай. Как сообщали британские СМИ, РФ и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», продолжением которого, как ожидается, станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.

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