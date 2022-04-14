 

В Пентагоне заявили о безуспешных попытках Остина связаться с Шойгу

14.04.2022, 1:10, Новости дня
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Министр обороны США Ллойд Остин менее недели назад пытался связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу, но со стороны русских вновь не было интереса, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Не знаю, когда была последняя попытка. Недавно, я думаю. Менее недели назад или около того. И вновь со стороны русских не было интереса», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что американцы такими заявлениями пытаются отрабатывать повестку об агрессивности России.

В прошлый четверг министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что с середины февраля безуспешно пытается связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу.

В тот же день в Минобороны РФ сообщали, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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