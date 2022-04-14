WSJ – опасаясь конфликта с США, Китай ускоренно наращивает ядерный арсенал

Китай ускоренными темпами наращивает свой ядерный арсенал, так как Пекин начал иначе оценивать угрозу, исходящую со стороны США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, близкие к китайскому руководству. Как отмечает газета, причиной для этого стал как опыт украинского конфликта и относительная слабость китайского сдерживания, так и опасения вооружённой конфронтации с возможным применением ядерного оружия из-за Тайваня.



AP

Китай ускоренными темпами начал наращивать свой ядерный арсенал, учитывая, что он по-другому стал оценивать угрозу со стороны США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, которые в курсе образа мышления китайского руководства.

Вместе с тем усилия Китая на этом направлении стартовали задолго до ввода российских войск на Украину, однако, по словам источников газеты, нежелание США непосредственно вмешиваться в конфликт, судя по всему, склонило Пекин к тому, чтобы уделить большее внимание разработке ядерных вооружений, которые должны послужить сдерживающим фактором. Более того, китайское руководство видит в усиленном ядерном арсенале инструмент, способный удержать США от прямого вмешательства в потенциальный конфликт из-за Тайваня.

Об этой тенденции свидетельствуют данные спутниковых снимков. На них, в частности, прослеживается активизация строительства более чем на сотне объектов на западе Китая, которые, судя по всему, представляют собой ракетные шахты, предназначенные для ракет с ядерными боеголовками, способными достичь США.

На данный момент американские чиновники не вполне понимают, что именно подтолкнуло Китай к активизации деятельности на этом направлении. Независимые аналитики по вопросам распространения ядерного оружия также отмечают, что не имеют полного представления о мотивах Пекина, так как обмен мнениями между китайскими чиновниками и аналитиками на этот счёт в последние несколько лет почти прекратился.

По словам близких к китайскому руководству лиц, акцент Китая на ядерном оружии также обусловлен опасениями, что Вашингтон может попытаться свергнуть коммунистическое правительство этой страны, принимая во внимание то, что при администрациях Трампа и Байдена политика США в отношении Пекина приобрела более выраженный ястребиный оттенок.

Американские военные и аналитики также беспокоятся, что деятельность Китая на ядерном направлении может говорить о том, что Пекин хочет иметь возможность нанести внезапный ядерный удар. Вместе с тем источники The Wall Street Journal, близкие к китайским правительственным кругам, утверждают, что наносить ядерный удар первым Китай не собирается.

Поднебесная, в частности, планирует поддерживать арсенал на уровне, необходимом для защиты собственных интересов в сфере безопасности. По словам источников газеты, китайские военные считают своё ядерное оружие устаревшим и неспособным обеспечить достаточное сдерживание США.

«Отставание Китая по ядерном потенциалу может привести только к усилению давления США на Пекин», — отметил один источник.

Более того, нервная реакция международных кругов на заявление президента РФ Владимира Путина о приведении ядерных сил в боеготовность на фоне украинского конфликта показала китайским чиновникам истинную стратегическую ценность ядерного оружия. То же самое можно сказать и о решении Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 году в обмен на гарантии безопасности со стороны США и России.

«В прошлом Украина утратила своё ядерное сдерживание, и именно поэтому она оказалась в нынешней ситуации», — объяснил один китайский военный в отставке.

Вместе с тем, по данным источников издания, Пекин не стал никак менять свою ядерную политику из-за событий на Украине.

Как отмечает The Wall Street Journal, его источники в курсе взглядов Пекина на ядерную политику благодаря своей работе с различными ведомствами, которые специализируются на вопросах безопасности. При этом никто из них не принимает непосредственного участия в разработке ядерной доктрины. Эти люди также не исключили, что будущие события могут изменить подход Пекина, отметив, что свою роль здесь могут сыграть и другие факторы. Их наблюдения, однако, несколько проясняют ход мыслей китайского руководства, что довольно полезно, учитывая, что рост напряжённости между США и Китаем из-за ядерного оружия может отбросить мир назад в холодную войну.

В то же время риск недопонимания и ошибок на этот раз может оказаться выше, чем во времена противостояния США и СССР, поскольку последние вели активный диалог в сфере контроля над вооружениями. О мышлении же Китая в этой сфере известно куда меньше, притом что Пекин отказался участвовать в переговорах с США по этой теме, указав Вашингтону на то, что для этого ему сначала надо в одностороннем порядке сократить свой ядерный арсенал.

По имеющимся данным, ядерный арсенал Китая насчитывает всего несколько сотен боеголовок, что куда меньше чем у США и России. Тем не менее Пентагон прогнозирует, что к концу десятилетия Китай будет располагать тысячей боеголовок.

Судя по спутниковым снимкам китайских ракетных объектов, с них сняли временную защиту, что говорит о том, что работы там в основном завершены. Ракетные шахты также обладают достаточными габаритами, чтобы в них поместилась китайская ракета дальнего радиуса действия DF-41, вставшая на боевое дежурство в 2020 году и способная добить до материковой части США.

Тем не менее публично Китай попытался приуменьшить размах своих ядерных устремлений. «Что касается заявлений американских чиновников о том, что Китай стремительно наращивает свой ядерный потенциал, во-первых, позвольте мне сказать, что это не так», — ранее заявил генеральный директор департамента по контролю над вооружениями Министерства иностранных дел КНР Фу Цун. По его словам, Китай стремится к тому, чтобы его средства ядерного сдерживания соответствовали минимальному уровню, необходимому для обороны.

В прошлом китайское руководство придерживалось мнения, что ценность ядерного оружия ограничена, так как его практически нереально пустить в ход во время большинства войн. Однако, по словам источников газеты, в начале 2020 года их позиция на этот счёт серьёзно изменилась, так как именно тогда правительство США ужесточило свою риторику в отношении Китая. Изменить свой подход Пекин подтолкнули также заявления ряда чиновников администрации Трампа, рассуждающих о возможности смены госстроя в КНР.

Кроме того, по словам источников газеты, близких к китайскому руководству, тот факт, что США начали активнее поддерживать Тайвань — остров, который в Пекине считают частью Китая, — заставил китайских чиновников задуматься о том, что Вашингтон, возможно, готов прибегнуть к ядерному оружию в случае начала конфликта в этом регионе.

Хотя нет никаких знаков, говорящих о том, что вооружённый конфликт из-за Тайваня неизбежен, чиновники как в США, так и в Китае считают, что остров остаётся горячей точкой, которая вполне может стать причиной военного противостояния. В то же время США не делают никаких заявлений относительно того, будут ли они защищать Тайвань, так как они стремятся избежать столкновений. Однако если Вашингтон всё же примет участие в конфликте, потенциальными мишенями Пекина могут стать американские базы в Японии, на Гуаме, а также в целом на Тихом океане.

При этом сценарии Поднебесная не исключает, что Вашингтон может задуматься о нанесении ядерных ударов по материковой части Китая, поскольку Вооружённым силам США будет непросто отбить неядерные атаки НОАК.

Указывая на пример Украины, некоторые аналитики предположили, что Китай может использовать угрозу ядерного удара, чтобы удержать США как от использования ядерного арсенала, так и от участия в конфликте из-за Тайваня.

Несмотря на все обещания Китая не применять ядерное оружие первым, американские военные и аналитики опасаются, что НОАК может поддаться искушению пустить в дело свои ракеты средней дальности для ударов по тихоокеанским базам США.

«Крупномасштабное военное вмешательство с применением неядерных вооружений из-за Тайваня может быстро привести к тому, что та или иная сторона убедит себя, что использование ядерного арсенала улучшит ситуацию», — отметил адъюнкт-профессор Школы повышения квалификации офицерских кадров ВМС США Кристофер Туоми.

Китай также начал уделять больше внимания тому, чтобы иметь возможность симметрично ответить на ядерную атаку. В частности, по данным Пентагона, при содействии РФ Пекин работает над системой раннего обнаружения пуска ракет. Кроме того, Китай разрабатывает более совершенные вооружения, включая гиперзвуковые ракеты, которые потенциально могут нести ядерные боеголовки.

Несмотря на многочисленные свидетельства того, что Китай наращивает свой ядерный потенциал, в этой сфере остаётся много непонятного. Например, разведданные о ядерном арсенале Китая сильно разнятся, что говорит о том, что США тяжело добыть соответствующую надёжную информацию. Тем не менее в свете конфликта на Украине Пекин всё более чётко обрисовывает для себя будущую политику.

«Независимо от того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, в мире будет больше потенциала для конфронтации, — подытожил один китайский военный в отставке. — В таких обстоятельствах Китаю определённо надо сохранять ядерное сдерживание».