 

Мнение: Обмен украинцев на украинцев

14.04.2022, 0:40, Разное
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Обмен украинцев на украинцев

1. Зеленский вчера ночью вылез и открыто предложил поменять захваченного в заложники Медведчука на пленных в Мариуполе.
2. Как уже ранее писал, Медведчук был захвачен в заложники уже давно и его придерживали, и судя по внешнему виду, вполне могли пытать.
В данном случае его явно вытащили на свет под ситуацию в Мариуполе, где ускоряется сдача в плен солдат и офицеров окруженной группировки ВСУ. Зеленский и Аваков этого даже не скрывают. Попытки с вертолетами, кораблями, гуманитарными коридорами и прорывами не удались – в ход пошли заложники.
3. Стоит отметить, что речь идет о захвате в заложники лидера одной из бывших оппозиционных партий (ныне ликвидированной), никаким судом не осужденного. Разумеется, "демократические СМИ" это тоже проигнорируют, как проигнорировали закрытие каналов и партий, включая партию самого Медведчука, которая была партией №2 на Украине до начала кампании по ее уничтожению.
4. Также стоит отметить, что "президент Украины" захватив в заложники гражданина Украины, пытается им торговать, чтобы поменять на других граждан Украины. Такая вот "война с Россией", где украинцев предлагют менять на украинцев.
5. Разумеется, обмены Медведчука на каких-то военных, тем более иностранных, нецелесообразны – их ценноcть просто несравнима.

Идеальным ответом было бы нечто в духе "Вопрос обмена военнопленных солдат ВСУ на захваченного украинскими властями в заложники гражданина Украины Медведчука не обсуждается. Разгром брошенной Зеленским в Мариуполе группировки ВСУ будет продолжаться в плановом режиме".

Источник: Colonel Cassad



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