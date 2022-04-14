Как же часто нам необходимо расчесываться? Все зависит от типа волос

Неправильное расчесывание волос может их повредить и привести к запутыванию или секущимся кончикам. В целом в отношении правильных и неправильных способов ухода за волосами все сводится к их текстуре. То есть частота расчесывания напрямую зависит от типа волос.

Кудрявые или волнистые

Если у женщины кудрявые или волнистые волосы, то распутывать их совсем не весело. К счастью, это не нужно делать каждый день или даже по несколько раз в день. Волнистые волосы нужно расчесывать лишь раз в несколько дней. А если волосы сильно вьются, можно расчесывать их даже раз в неделю. Делая процедуру чаще, можно их повредить.

Длинные или сухие

Длинные волосы, безусловно, выглядят великолепно и привлекают взгляды окружающих людей обоих полов. Но вот уход за ними — это работа на полный рабочий день. Помимо шампуней, масок и кондиционеров для волос понадобятся регулярные расчесывания.

Если волосы длинные или чрезмерно сухие, рекомендуется расчесывать их три раза в день, чтобы предотвратить спутывание и стимулировать выработку естественной смазки, защищающей от повреждений.

Поврежденные или тонкие

Если волосы тонкие и склонны к ломкости, это означает, что потребуется более щадящий подход к расчесыванию. Чрезмерное истончение волос может привести к разрушению защитного слоя кутикулы. А это делает их более уязвимыми к повреждениям.

Для предотвращения ломкости начните слегка расчесывать волосы с кончиков, постепенно перемещаясь ближе к корням, чтобы предотвратить появление колтунов.

После выхода из душа

Хотя может показаться заманчивым быстро вытереть полотенцем влажные волосы для того, чтобы они быстрее высохли, но не многие знают, что эта процедура может повредить волосы. Ведь они наиболее хрупки именно в мокром виде. Поэтому нужно их не вытирать, а тщательно расчесывать. Тогда они будут блестящими и здоровыми.

Используйте расческу с широкими или редкими зубьями для расчесывания влажных волос и никогда не применяйте силу. Чрезмерные усилия нанесут лишь вред.

Что будет, если расчесывать волосы слишком часто

Расчесывание волос приносит много пользы, но только в том случае, если делать это правильно. Весьма трудно поверить, что может случиться что-то плохое, если расчесывать их слишком часто. Однако это способно привести к повреждению волос и их дальнейшему выпадению.

Когда дело доходит до расчесывания волос, лучше не переусердствовать и использовать мягкие движения. И конечно, проводить данную процедуру столько раз, сколько необходимо имеющемуся типу волос.