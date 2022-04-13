День Марии Пустые щи: что нельзя делать 14 апреля

История

В V веке в Египте родилась девочка по имени Мария, которая уже в 12 лет ушла из дома и стала жить в Александрии. Ее жизнь была нелегкой с самого детства. Она стала блудницей. Когда Марии было примерно 30 лет, она встретила группу паломников, которые держали путь в Иерусалим, и пошла с ними, желая найти других клиентов.

Оказавшись перед храмом Гроба Господня, женщина не смогла в него зайти. Некая сила не давала ей переступить порог. Мария поняла, что не может попасть в святыню из-за грехов, поэтому она стала молиться. Услышав о спасении за Иорданом, она отправилась в пустыню, где провела около 50 лет. Все это время она молилась, просила прощения за грехи.

Однажды ее встретил иеромонах Зосима. Он увидел, как Мария поднималась над землей и цитировала Писание, тексты которого она узнала каким-то невероятным образом. Зосима причастил женщину перед Пасхой, а через год он нашел ее тело в пустыне, где и похоронил.

Традиции

Предки почитали память святой, отказываясь от сытной пищи. В день Марии Пустые щи они ели лишь похлебки, а иногда на стол не подавали первое. Вспоминая, какой сегодня праздник, люди подшучивали над другими, ведь по старому календарю он приходился на 1 апреля.

Что нельзя делать 14 апреля

В этот день не убивали пауков, который сплел паутину у входной двери, которая, к слову, должна быть закрыта после того, как в жилище зашла незамужняя женщина. В этот народный праздник запрещалось объедаться, а также использовать ножи для разделки хлеба.

Приметы

В день Марии Пустые щи предки обращали внимание на погоду. Если звезд на небе нет, значит, будет тепло. Солнечный день обещал такую же погоду на протяжении нескольких месяцев. Люди ожидали урожай грибов, если в этот день было сыро.