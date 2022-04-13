Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине

Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства.

Из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем, передает РИА «Новости».

Кроме того, как указали в Минобороны США, в список вошли десять мобильных радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/MPQ-36, два трехмерных радара малой и средней дальности для использования в ПВО для прямого наведения AN/TPQ-64, 100 бронированных многоцелевых автомобилей повышенной проходимости («Хамви»), беспилотные аппараты береговой охраны, а также средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, медицинское оборудование, 30 тыс. бронежилетов и шлемов, более 2 тыс. оптических и лазерных дальномеров, взрывчатые вещества C-4, подрывные средства, противопехотные мины направленного поражения M18A1 Claymore («Клеймор»), передает ТАСС.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь-десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.

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