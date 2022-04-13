Общество: Как помешать Киеву создать мощный военный кулак на западе страны

Европа готова передать Киеву десятки танков и другой бронетехники. Это помимо переносных противотанковых и зенитных комплексов и стрелкового оружия. А США намерены поставить оружие, с помощью которого Украина сможет поражать цели на территории РФ. Эксперты считают, что с помощью этой техники и резервов ВСУ и нацгвардии Киев может создать на западе страны мощную группировку. Как РФ не допустить этого?

«Предупреждаем, что американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», – сообщил в среду ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Практически синхронно появились новые подтверждения того, что упомянутые транспорты с Запада будут продолжать идти на Украину.

Президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Киеву военную помощь еще на 800 млн долларов, включая вертолеты, бронетранспортеры и артиллерию. Как ранее пояснял источник агентства Reuters, поставки оружия Киеву будут финансироваться отныне в рамках президентских полномочий – Байден может санкционировать их без одобрения со стороны Конгресса.

Источники издания The Washington Post в свою очередь уточнили, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов также предусматривает предоставление Украине американских военных внедорожников Humwee и вертолетов Ми-17 (экспортный вариант советского высотного транспортного вертолета Ми-8МТВ-1, разработка конца 1980-х).

США готовы рассмотреть возможность поставок Украине вооружений большей дальности, нежели те, что Запад поставляет сейчас, также сообщила первый замглавы Пентагона Кэтлин Хикс во вторник на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group). «Мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, в плане того, чтобы придать им немного больше дальности», – цитирует ТАСС заявление Хикс. Так первый замглавы военного ведомства США ответила на вопрос, готов ли Вашингтон изучить вариант поставки на Украину оружия, которое может поражать в том числе военные аэродромы на территории России.

Тогда же, во вторник, на сайте Пентагона появилось сообщение о том, что вооруженные силы Украины уже получили значительное число американских беспилотников-камикадзе (тактических барражирующих боеприпасов) Switchblade. «Эти БПЛА могут нести взрывчатку и иметь на борту камеры, видео и датчики», – говорится в сообщении Минобороны США. По словам представителей Пентагона, для работы с Switchblade требуется всего около одного или двух дней обучения. Чиновник американского военного ведомства сообщил, что «большая часть американского оружия на 800 млн долларов уже поставлена украинцам», при этом «Пентагон также работает над выделением еще 100 млн долларов на ракеты Javelin».

Чуть ранее другой высокопоставленный представитель Пентагона сообщил: США вместе с союзниками создали сложный и эффективный механизм поставок и используют его на протяжении «многих недель». Западные вооружения поставляются на Украину 8-10 авиарейсами в день и почти постоянным потоком автоколонн, сообщил сотрудник военного ведомства.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, американское оружие, которое доставляется самолетами в Польшу, в дальнейшем, вполне вероятно, транспортируется на Украину в том числе под видом «штатских» грузов – в фурах или грузовиках. По словам чиновника Минобороны США, западные оружейные поставки Киеву подразумевают боеприпасы и снаряжение на миллиарды долларов, включая средства ПВО, танки и беспилотные летательные аппараты.

Польша представляет собой «уникальный коридор для сухопутной поставки оружия на Украину», отметил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. На территории Венгрии, например, местность затрудняет прокладку подобных маршрутов по горным дорогам. «Основные поставки вооружений на Украину через Польшу осуществляются по сухопутным автомобильным или железнодорожным маршрутам», – говорит эксперт.

Европейские союзники американцев также продолжают активно накачивать Украину вооружениями. Как отмечает РИА Новости, несколько дней назад Еврокомиссия одобрила очередной пакет военной помощи ВСУ на 500 млн евро. Речь, как и ранее, идет о ПТРК и ПЗРК (противотанковых и переносных зенитных ракетных комплексах), стрелковом вооружении, боеприпасах и нелетальных грузах – от бронежилетов до радаров и приборов ночного видения. Но теперь в помощь Киеву из Европы отправляется и бронетехника – причем, как правило, экспортные варианты советской техники, либо ее модификации. Упомянутый выше чиновник Пентагона пояснил: «Некоторое количество танков было поставлено Украине рядом стран. Это танки, с которыми они знают, как обращаться. В основном Т-72».

Источники в Белом доме еще в начале апреля сообщали, что администрация Джо Байдена будет работать с европейскими союзниками над передачей Киеву большого числа танков советского производства. В Белом доме уверены, что поставки позволят Украине наносить контратакующие удары по российским войскам в Донбассе. Сейчас появились подтверждения того, что планы США реализуются.

Так, Чехия передала Украине по пять танков Т-72М и боевых машин пехоты BVP-2 (чехословацкая модификация БМП-1). В соцсетях появились сообщения об «исчезновении» с баз близ польского города Люблин куда большей партии Т-72М – порядка ста единиц. Кроме того, в начале недели на польской трассе, ведущей в сторону украинской границы, была замечена крупная партия боевых машин пехоты BWP-1 (это уже польский вариант советского БМП-1). Добавим, что Словакия ранее поставила на Украину зенитно-ракетные системы С-300ПМУ из собственных арсеналов. Эксперты высказывают предположения, что ЗРК времен соцлагеря уже были уничтожены в понедельник залпом «Калибров». Во всяком случае, в сообщении Минобороны говорится о ликвидации в районе Днепропетровска дивизиона С-300, «поставленного киевскому режиму одной из европейских стран».

Впрочем, наследием Варшавского договора дело не ограничивается. В понедельник стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall дал добро на поставку ВСУ своей техники – до 50 танков Leopard 1. Причем первая партия может появиться на Украине через шесть недель. Как поясняет военный обозреватель Андрей Коц, «Леопарды» – довольно старые машины, эти танки были приняты на вооружение еще в конце 1960-х годов. Правда, в немецком политическом руководстве есть, судя по всему, разногласия на поставку крупных партий бронетехники. Если в прошлую пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия откладывает окончательное решение о поставке танков Украине, то на следующий день федеральный министр обороны Кристина Ламбрехт заявила, что Германия в принципе достигла предела поставок оружия Киеву.

Однако немецкий ВПК явно заинтересован в том, чтобы Берлин сбыл на восток устаревшие вооружения, а взамен приобрел бы более актуальные образцы. «Бундесвер поставит Украине сто самоходных гаубиц и заменит их у себя на вооружении. Это предложение от компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) было направлено в Федеральное министерство экономики в субботу утром Украиной на рабочем уровне», – цитирует портал Avia.Pro сообщение издания Die Welt.

Зато неевропейские союзники США, в частности Австралия, готовы отправить на Украину более-менее современную боевую технику. Правительство этой страны одобрило поставку двух десятков бронеавтомобилей Bushmaster класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected – устойчивые к подрыву и атакам из засад) на общую сумму 37 млн долларов.

«Запад направляет на Украину достаточно много вооружений, поставки идут на системной основе, их планируется наращивать», – констатировал Бартош. Кроме того, сам факт подобной военной помощи «придает больше куража киевским руководителям». Одновременно это – инструмент информационно-пропагандистского давления на Россию, заметил эксперт. «Поэтому на Западе могут преувеличивать объем и темпы поставок, а также качество поставляемого оружия», – подчеркнул Бартош.

Почему устаревшие вооружения оказываются эффективнее

В реальности же прежде всего поставляются устаревшие типы танков, «для управления которыми на Украине есть подготовленные танкисты», считает Бартош. «Хотя не исключаются поставки сравнительно современных машин. Но тогда потребуется переучивать танкистов для управления этими танками», – отметил член-корреспондент Академии военных наук.

Есть вопросы и к техническому состоянию танков и возможностям использовать их. Эксперт пояснил, что это зависит от условий хранения. Танки часто находятся под открытым небом и завести их можно только после должного технического обслуживания. «Наверняка в последние месяцы осуществлялось какое-то обслуживание этих танков. Заменялись смазочные материалы, возможно, устанавливались новые аккумуляторы, новое оснащение: например, приборы ночного видения. Но нельзя сказать, что танки поставляются в стопроцентной боевой готовности. Потребуется доводить их до кондиции на месте», – полагает Бартош.

Военный эксперт Владислав Шурыгин согласен, что техническое состояние танков зависит от качества резерва. «Если танки снимают с базы хранения, где они стояли годами в ожидании, тогда они точно не модернизированы. Если западные партнеры Киева будут передавать бронетехнику из состава собственных вооруженных сил, то это могут быть модернизированные машины. Но модернизация, по всей видимости, касалась систем связи, других глубоких обновлений не проводилось. Это может быть тот же самый советский танк одной из первых модификаций, но с улучшенными характеристиками по связи, по управлению», – отметил Шурыгин.

Новую технику дополняют мобилизованной живой силой

Надо также учесть человеческий фактор: вне зависимости от количества и качества техники, воюют на ней люди, заметил Шурыгин. «С одной стороны, невозможно из новобранцев или мобилизованных резервистов за несколько недель получить боеспособную моторизованную бригаду», которую можно отправить в зону боевых действий, отметил собеседник.

Но, с другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов то, что у ВСУ есть подготовленные кадры для работы с присланными вооружениями. И пока что у киевского руководства есть возможность перебросить на театр военных действий свежие боеспособные подразделения – например, из западных регионов Украины, заметил Шурыгин. По оценке портала «Военное обозрение», на Западной Украине находится около 45 тысяч бойцов ВСУ и нацгвардии.

Добавим, что 22 февраля Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов, согласно которому мобилизации подлежали мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, «главным образом люди, прошедшие фронт». Сообщалось, что таким образом на военную службу (рядовыми, сержантами и офицерами) с максимальным сроком на один год будут призваны 36 тысяч человек.

15 марта в руководстве ВСУ оповестили: проводится мобилизация военнообязанных, которые не входили в число резервистов первой очереди. Уже отслужившие украинцы могут отправиться непосредственно в воинские части. Не служивших, но подлежащих мобилизации, сперва направят в «учебки», сообщил агентству «Интерфакс-Украина» начальник управления персонала штаба сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. В начале апреля в украинских СМИ появились сообщения об уже третьей волне мобилизации, которая должна затронуть выпускников военных кафедр.

ВСУ могут не успеть собрать «кулак» на западе

Шурыгин не исключил, что если специальная военная операция РФ «продлится еще пару месяцев», то киевский режим может попытаться создать на западе Украины ударную группировку. «Если дела на востоке у ВСУ будут идти плохо, то времени на создание кулака не будет. Придется выводить эти части по мере готовности, отправлять подкрепление в восточные регионы», – полагает эксперт.

«Если в ближайший месяц на востоке мы одержим крупную победу и разгромим всю эту группировку, то все, что будет создаваться на Западной Украине, будет громиться еще на подходе», – подчеркнул Шурыгин.

«При этом нужно понимать, что мы фактически ведем войну с НАТО и США.

Это полноценная полномасштабная война, разве что западные войска непосредственно в ней не участвуют», – заметил собеседник. «Но формирование мощных соединений ВСУ, усиленных поставленными с Запада бронетехникой, артиллерией, средствами противотанковой борьбы – это перспектива, мимо которой мы не можем пройти. Мы должны быть готовы встретиться с этой техникой на поле боя через две-три недели», – полагает эксперт.

Куда нанести упреждающий удар

Но, указал Шурыгин, разумнее было бы предпринять упреждающие действия – «обнаруживать и уничтожать поставляемые Западом вооружения». Нашим военным не составит труда отследить перемещение крупногабаритных объектов, которые «будет трудно завезти, а тем более развернуть» – поэтому большая часть поставок будет уничтожена российскими высокоточными ракетами еще до того, как ВСУ приступят к ее эксплуатации, ранее отмечал вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По оценке Сивкова, для того, чтобы украинская сторона смогла внести изменения в ход военной операции, ВСУ потребуется обеспечить господство в воздухе – для чего необходимо иметь не менее 300 единиц боевой авиатехники, в первую очередь самолетов. Но о таких поставках для нужд ВВС Украины речи, очевидно, не идет. «Такая же ситуация и с артиллерийскими установками – их нужно тоже несколько сот для перелома ситуации на фронтах. В реальность такой масштабной поставки я не верю, – указал Сивков. – У них, кстати, и сейчас еще немало артустановок, но никакого перелома нет. Если же речь пойдет о поставке комплексов ПВО, то такие громоздкие установки станут первой целью для ВС РФ».

Что же касается наземных вооружений, то наши войска могут перекрыть пути доставок техники ВСУ на фронты в том числе и артиллерийским огнем, как делали ополченцы в Иловайском котле в 2015 году, в свою очередь указал военный эксперт Александр Перенджиев.

Впрочем, как отмечают авторы Telegram-канала Atomic Cherry, открытым остается вопрос о «просачивающихся» на Украину стрелковых вооружениях, противотанковых ракетах NLAW и ПЗРК Stinger. Российские военные могут поражать цели – например, колонны военных грузовиков – в том числе на польско-украинской границе, но, как уже говорилось выше, через ту же границу может проехать «гражданская» фура с оружейным грузом. Таким образом, вооружения – в том числе при помощи идеологически мотивированных волонтеров – можно доставлять и в зоны активных боевых действий. Высказывается предположение, что именно так у подразделений ВСУ, действующих в районе Харькова, оказались «Стингеры» и NLAW. По мнению специалистов, противодействие таким диффузным поставкам – задача для спутниковой и наземной разведки.

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