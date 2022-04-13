Володин предупредил Зеленского об ответственности за Медведчука

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что если с главой политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком что-то случится, то отвечать за это придется президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Зеленский заковал в наручники своего оппонента. Вот такие на Украине политические свободы. Но США и Евросоюз безмолвствуют. <…> Если что-то случится с Виктором Медведчуком, отвечать придется Зеленскому», – написал Володин в своем Telegram-канале.

«Медведчук выступал за независимую Украину, построение внеблокового государства – главное его отличие от Зеленского, который пляшет под дудку США», – отметил председатель Думы. По словам Володина, «именно по этой причине Медведчука не поддерживают Вашингтон и Брюссель», а глава Украины пытается представить его предателем, «заковав в наручники».

Как отметил спикер Госдумы, все понимают, что Медведчук для Зеленского является конкурентом «номер один». «Виктор Медведчук известен как инициатор реализации минских договоренностей в рамках парламентского измерения в нормандском формате. Если бы у него получилось, вряд ли бы сегодня происходили трагические события», – подчеркнул Володин.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Позже о задержании Медведчука объявила Служба безопасности Украины (СБУ).

В Кремле призвали проверить фото с Медведчуком в связи с большим количеством фейков. Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Медведчука могли схватить и посадить в камеру гораздо раньше, еще в феврале, но скрывали это.

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