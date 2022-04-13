Мнение: “Вовина тысяча”
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Всего по данным МО в районе завода Ильича в Мариуполе сдалось в плен 1026 человек из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
Среди сдавшихся в плен:
1. 162 офицера
2. 151 раненый (всем оказана медицинская помощь)
3. 47 женщин-военослужащих.
4. 1 британский наемник Эйден Эйслин
Информации о том, сколько солдат протиника остались на заводе имени Илиьча и на "Азовмаше", пока неизвестно, но уже очевидно, что основная масса сил 36-й обрмп капитулировала. Скорее всего, в ближайшие дни вся индустриальная зона к северу от "Азовстали" перейдет под полный контроль ДНР.
Это крупнейшая разовая сдача в плен солдат ВСУ с начала СВО. Да и если так подумать, таких крупных разовых сдач в плен в условиях боевых действий не было даже в Иловайском и Дебальцевском котлах, где в плен сдавались более мелкие группы.
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Источник: Colonel Cassad
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