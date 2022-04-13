 

Мнение: “Вовина тысяча”

13.04.2022, 23:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Всего по данным МО в районе завода Ильича в Мариуполе сдалось в плен 1026 человек из состава 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

Среди сдавшихся в плен:

1. 162 офицера
2. 151 раненый (всем оказана медицинская помощь)
3. 47 женщин-военослужащих.
4. 1 британский наемник Эйден Эйслин

Информации о том, сколько солдат протиника остались на заводе имени Илиьча и на "Азовмаше", пока неизвестно, но уже очевидно, что основная масса сил 36-й обрмп капитулировала. Скорее всего, в ближайшие дни вся индустриальная зона к северу от "Азовстали" перейдет под полный контроль ДНР.
Это крупнейшая разовая сдача в плен солдат ВСУ с начала СВО. Да и если так подумать, таких крупных разовых сдач в плен в условиях боевых действий не было даже в Иловайском и Дебальцевском котлах, где в плен сдавались более мелкие группы.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Личное: “Не подходящая для него женщина”

03.12 / Все так делают: сын оправдался за хамскую парковку Боярского возле консульства

09.12 / Только 1 процент женщин “Мамбы” разочарованы в мужчинах

15.09 / “Железный купол” на Украину: СМИ раскрыли план Конгресса США

24.03 / Как в 1941-м: сенатор Климов сравнил украинские группировки с силами фашистской Германии

04.03 / Заболевания полости рта связали с повышенным риском гипертонии у пожилых женщин

06.05 / Ешь бедных

01.08 / Внучка Софии Ротару покорила своей красотой на фото со свадьбы

23.10 / Мнение: Турция и Украина – совместная стратегия против РФ

23.04 / Подборка видеоматериалов на военную тему

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика