Крепкие и красивые ногти стоят копейки: о самом простом средстве из аптеки

Многие считают, что для того, чтобы получить ухоженные руки и здоровые ногти мало делать регулярно маникюр. Требуется эффективный уход, включающий в себя очищение, питание и увлажнение. Ногти непросто привести в порядок – это самое распространенное заблуждение, которое может развенчать обычный вазелин.

Что такое вазелин

Вазелин – это лечебно-косметическое средство на основе парафина, минерального масла и микрокристаллического воска. Минеральное масло препятствует избыточному испарению влаги с поверхности кожи, а парафин с воском питают и смягчают кожный покров.

Полезные свойства

Не все знают, что вазелин обладает множеством полезных свойств, которые помогают этому проверенному временем средству заменить множество иных косметических составов.

среди его полезных свойств можно назвать такие:

эффективное окклюзивное увлажнение, то есть он препятствует избыточному испарению влаги с поверхности кожи; помогает смягчить даже очень сухую огрубевшую кожу; заживляет мелкие порезы и трещинки, особенно на губах; уникальное слабительное средство, которое совершенно не всасывается стенками кишечника и полностью выводится со стулом. Принимают вазелиновое масло перорально; помогает ровно наносить средства для автозагара, снимать стойкую косметику и даже очищает кожу, входя в состав натурального скраба из кофе или морской соли; вазелин используют при окрашивании волос в качестве средства, защищающего кожу от нежелательного окрашивания; можно заменить вазелином стайлинг или обработать сухие посеченные кончики; использование вазелина для ногтей и рук поможет укрепить ногти, сделать кутикулу мягкой и менее выраженной, а кожу рук мягкой и увлажненной.

Как применять вазелин для ногтей и проблемной кожи

Способ нанесения чудо-средства очень прост и не требует никаких особых ухищрений.

Чтобы укрепить ногтевую пластину и смягчить кутикулу, небольшое количество средства наносят на ноготь. Мягкими массирующими движениями вазелин втирают непосредственно в ногтевую пластину и кожу вокруг ногтя. Для усиления эффекта можно надеть хлопковые перчатки на ночь.

Для огрубевших пяточек вазелин – настоящая находка. На очищенную сухую кожу наносят небольшое количество средства и надевают хлопковые носочки и оставляют на ночь.

Вазелин способен за короткое время преобразить ваши ноготки и кожу рук. Средство это недорогое и доступное. Вы можете приобрести емкость нужного вам объема без особых финансовых затрат.