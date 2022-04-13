МО: Националисты заблокировали 450 мирных жителей в монастыре под Волновахой

Украинские боевики заблокировали 450 мирных жителей в Николо-Васильевском монастыре, расположенном в селе Никольское Волновахского района ДНР, дорога к обители простреливается, эвакуацию произвести невозможно, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Николо-Васильевском монастыре Волновахского района Донецкой Народной Республики неонацисты заблокировали более 450 мирных граждан, среди которых дети, женщины с младенцами, старики и тяжело больные люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулино-зависимые», – цитирует РИА «Новости» Мизинцева.

По его словам, «монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые, в обитель практически невозможно доставить жизненно важные медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости, а также провести эвакуацию людей.

«Методы и формы безжалостного отношения к мирным гражданам, проверенные фашистскими палачами в годы Великой Отечественной войны, сегодня с особой изощренностью применяются на практике украинскими неонацистами», – подчеркнул Мизинцев.

Также он заявил, что украинские националисты держат в заложниках 6,2 тыс. иностранцев из 11 стран. Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 стран, добавил генерал.

Ранее Мизинцев заявил, что боевики на Украине пытают жителей Славянска Донецкой народной республики (ДНР), угрожают им передачей в Службу безопасности Украины (СБУ) и расправой над родственниками за пророссийские взгляды.

Также Мизинцев заявлял, что украинские власти уклоняются от обеспечения безопасного выхода судов из портов Украины.

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