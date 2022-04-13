 

МО: ВСУ начали оборудовать позиции в школе и больнице Краматорска

13.04.2022, 22:20, Новости дня
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В Краматорске и Запорожье военные Украины оборудуют позиции в школах и больнице, а местных жителей удерживают в качестве «живого щита», сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Подразделения ВСУ в Запорожье (школа №29) и Краматорске (школа №20, здание больницы и станция переливания крови) продолжают оборудовать огневые позиции, при этом местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве «живого щита», – сказал Мизинцев, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Краматорске по толпе людей был нанесен ракетный удар. Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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