МО: ВСУ начали оборудовать позиции в школе и больнице Краматорска

В Краматорске и Запорожье военные Украины оборудуют позиции в школах и больнице, а местных жителей удерживают в качестве «живого щита», сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Подразделения ВСУ в Запорожье (школа №29) и Краматорске (школа №20, здание больницы и станция переливания крови) продолжают оборудовать огневые позиции, при этом местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве «живого щита», – сказал Мизинцев, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Краматорске по толпе людей был нанесен ракетный удар. Украина обвинила Россию в ракетном обстреле Краматорска, российское Министерство обороны опровергло эту информацию, заявив, что у ВС РФ не планировалось огневых задач на 8 апреля. Ведомство отметило, что украинские власти планировали сорвать выезд жителей Краматорска из города, чтобы продолжать использовать их в качестве «живого щита».

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