Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки

Пентагон сообщил о намерении стран НАТО отправить танки Украине

Соединенные Штаты ожидают немедленного начала поставок Украине новой военной помощи, в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Немедленно», – приводит РИА «Новости» ответ Кирби на соответствующий вопрос.

Кроме того, представитель оборонного ведомства США заявил, что в скором времени ряд других стран НАТО намерены объявить об отправке танков Украине. Кирби отказался конкретизировать, о каких странах идет речь.

В среду президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским объявил о намерении выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов, который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.

В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад поставляет на Украину оружие 8–10 авиарейсами в день и почти постоянным потоком автоколонн.

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