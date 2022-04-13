Ольга Дибцева о любви к фильму “Крестный отец”, партнерских родах с мужем и пробах в “Дом 2”

Ольга, вы снимаетесь в кино уже 14 лет. Помните ли, на что вы потратили свой первый гонорар?

Я помню эту цифру — 56 тысяч рублей за месяц (на дворе 2008-й), гонорар за роль в 200-серийном сериале. Меня наконец-то утвердили не на эпизод, а на роль второго плана. Я потратила все на одежду и опять мне нечего было есть, но это феерическое ощущение, что я очень богатая и могу купить все, что хочу. И до сих пор гонорары меня так же радуют.

Как бы вы продолжили фразу “Я горжусь, что мне удалось…”?

Я горжусь, что мне удалось стать актрисой, выбраться из Петербурга, из той жизни, в которой я должна была быть художницей, но ненавидела все и всех. Что смогла все бросить, пойти против родителей и поступить в ГИТИС. Что провела невероятную работу над собой, добилась успеха… Очень горжусь, какой я проделала путь.

Кто ваш самый близкий человек сейчас?

Мой муж. Я каждый день перед сном благодарю Бога за то, что он у меня есть. Он чудесный, потрясающий, моя опора, поддержка, мое счастье. Я стала полноценным человеком только когда встретила его. Я поняла, что не зря столько ждала. У нас похожие ценности, чувство юмора. Мы можем вместе проводить сколько угодно времени и не надоедать друг другу.

Какое самое романтичное воспоминание вы можете вспомнить за время отношений с ним?

Я романтику не очень понимаю – я не за внешнее проявление любви, а за истинную любовь. Мне не нужно доказывать чувства цветами и подарками, надписями на асфальте “Я тебя люблю”… Это не впечатляет. Поэтому самым романтичным моментом для меня стали… роды! Муж был со мной начиная с момента, как дома отошли воды, и до ее рождения. Он плакал от переизбытка чувств, я орала (смеется). И, когда дочка родилась, он сразу взял ее на руки. Я думала: “Боже, что это за человек, как я ее возьму, такая маленькая, сопит там, плачет”. А муж сразу ее взял на руки, начал качать, она сразу успокоилась – это было удивительно. Поэтому мне важна не романтика, а то, что стоит за ней.

У вас с мужем подрастает дочка. Часто ли вам приходится уезжать от нее по работе?

Ни разу еще пока не нужно было, только на три дня максимум. Все остальное время, во все киноэкспедиции я брала ее с собой. Муж работает на удаленке, как сейчас модно, и мы ездили все вместе. Когда снимали “Нереалити”, со мной были муж, дочка и няня – мы все жили в Тверской области.

Стали бы вы сниматься в настоящем реалити-шоу, как ваша героиня в “Нереалити”?

Расскажу вам одну историю. Когда я еще жила в Петербурге и заканчивала школу, это был 2003 год, тогда объявили кастинг в реалити-шоу “Дом”, который потом перерос в бесконечное “Дом 2”. И мы с подругами отправили свои резюме. Нас никуда не позвали, но сам факт того, что я тогда хотела попасть туда… Ну, и, в целом, я не испытываю какого-то пренебрежения к участникам реалити-шоу. Это такие же люди, просто вот такой у них опыт в жизни, так они живут, это их выбор. Ничего плохого или аморального в этом не вижу.

Кадры из сериала “Нереалити”

В 2020 году вышел ваш первый фильм “Настоящее будущее” с Сергеем Буруновым и Аленой Хмельницкой. Каково вам было снимать полный метр?

“Настоящее будущее” – это альманах короткометражек, а я снимала одну из новелл. Сейчас я готовлю действительно полный метр, сценарий к нему я писала три года. Мы должны были снимать его предыдущим летом, но, к сожалению или к счастью, съемки “Нереалити” пришлись на это время, поэтому мы перенесли его на это лето. Сейчас вся моя жизнь посвящена проекту. Волнуюсь, конечно. С одной стороны, есть большие ожидания, с другой, кто-то скажет: “Что она там может, актриса?”. Буду просто делать свое дело.

А какие вообще фильмы вы можете назвать своими любимыми?

Первое место — “Крестный отец” Фрэнсиса Форда Копполы. Мой любимый фильм с детства, его очень любил мой папа и любит до сих пор. Когда я приходила из школы, а родители были на работе, я включала кассету, и могла посмотреть все три части подряд, или одну, пока меня родители не выгоняли делать уроки. Помню все цитаты из него наизусть и благодаря ему я полюбила кино.

Второе — это, наверное, “Сумасшедшая помощь” Бориса Хлебникова. Его я увидела, когда он вышел в 2009 году, я уже была актрисой… И он поразил меня. Я еще даже не мечтала о работе с Борисом как с режиссером, этот фильм удивил своей правдоподобностью, аллегоричностью, мистикой, глубиной, темой, он на грани безумия и реальности — кто безумный, а кто волшебник, кто творит чудеса, а кто сошел с ума. Фильм гениально снят. И когда я стала работать с Борисом, то все уши про него прожужжала.

И третье — это “Ночь Кабирии” Федерико Феллини. Тоже фильм, засмотренный до дыр. В нем есть все, что я чувствую, как актриса. Я хотела бы сыграть что-то подобное, как Джульетта Мазина. Это абсолютная искренность, непорочность, хотя она и играет девушку легкого поведения. Это красивое, доброе кино. А как она улыбается в конце… Эта улыбка дарит зрителю желание жить.

Любимое блюдо, которое вы готовы есть каждый день?

Их много и все они из детства: салат Оливье, селедочка под шубкой, и все что пожирнее. Макарошки. Все, что моя бабушка готовила, например, пирожки с капустой. Моя бабушка всю блокаду прошла, работала поваром в детском саду, поэтому у нас дома был пунктик про “доесть”. Готовили много, тазами и все нужно было съесть. Так что поесть я люблю!

Если бы завтра случился конец света, как бы вы хотели провести сегодняшний день?

Я бы хотела провести его со своей семьей. Не буду цитировать фильм “Не смотрите наверх” с Леонардом Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс и другими, чтобы не спойлерить, но кто его посмотрел, то вот как там. А кто не смотрел – обязательно посмотрите, он очень крутой.