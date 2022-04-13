Профессор – вступление Швеции в НАТО — не гарантия безопасности

Хотя споры о вступлении Швеции в НАТО занимают важное место на повестке дня этой страны, жестокая правда заключается в том, что нет никаких гарантий, что блок окажет ей поддержку в случае нападения, заявил в интервью SVT профессор по международным отношениям Томас Йонтер. По его словам, это во многом обуславливается тем, что 5-я статья устава альянса, постулирующая принцип коллективной обороны, никогда не применялась на практике.



AP

Вопрос о возможном вступлении Швеции в НАТО занимает сейчас важное место на политической повестке дня. В то же самое время в среде членов НАТО также идут споры о том, что на практике означает статья 5 устава альянса, гласящая, что нападение на одно государство блока — это нападение на весь блок, пишет SVT.

«Сейчас оценивается то, что стоит на кону, — отметил профессор по международным отношениям Томас Йонтер. — Готовы ли Соединённые Штаты пожертвовать Нью-Йорком ради Парижа или же Вашингтоном ради Таллина? Чего стоят гарантии безопасности, когда кризис стоит на пороге?»

Учитывая, что статья 5 никогда не применялась на практике, нельзя с уверенностью сказать, каким образом она будет реализована. В результате каждое государство будет принимать на этот счёт решение самостоятельно.

«Нет никаких гарантий, что реакция сразу же будет следующей: бабах, и все вооружённые силы вступили в дело. Это нужно понимать, — напомнил Йонтер. — Статья 5 не означает автоматически, что, скажем, если РФ войдёт на территорию Литвы, то на следующий день или месяц туда прибудут итальянские, испанские и датские войска».

Не так давно госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Прибалтийские государства, чтобы убедить их в том, что НАТО встанет на их защиту в случае возможного нападения России. В этом контексте страны Прибалтики, в частности, призвали развернуть на их территории войска на постоянной основе.

При этом вопрос, как отмечает SVT, звучит следующим образом: если Швеция вступит в НАТО, какую помощь она получит от блока, включая США?

«Жестокая правда в том, что мы не можем сказать наверняка», — подчеркнул Йонтер.

При этом пока что неясно, какую роль Швеция будет играть рамках оборонительного альянса. Однако, по словам главы отдела политики безопасности в Шведском институте оборонных исследований Майка Виннерстига, весь шведский оборонительный потенциал в случае вступления в НАТО, судя по всему, будет интегрирован в блок.

«Наш потенциал в плане действий за пределами границ Швеции в целях поддержки кого-то другого достигает максимальных значений, когда речь идёт о ВВС. В Швеции также отчасти хорошо обстоят дела с точки зрения ВМС, в частности средств подводной войны», — отметил он.

По словам Виннерстига, потенциал же шведской армии на данный момент невелик. «У нас есть планы по его увеличению, и замысел, насколько я понимаю, состоит в том, чтобы одну из ныне формирующихся бригад развернуть в Финляндии. Или, по крайней мере, поставить задачу по поддержке финской армии в кратчайшие сроки в случае нападения», — подытожил эксперт.