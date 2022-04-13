Мнение: Коротко по Украине. 13.04.2022

Коротко по Украине.

1. Западные источники заявляют, что ВС РФ завершают подготовку к началу наступательной операции в ближайшие дни. Предполагают сроки от 3 до 10 дней до начала операции. День X разумеется держится в секрете, хотя подготовка к нему особо и не скрывается, тем более, что Шойгу уже давно обозначил направления, где будут происходить события.

2. МО РФ сегодня открыто пригрозило, что при продолжении попыток атаковать территорию РФ, будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе и в Киеве. Давно пора заняться правительственным кварталом в Киеве. "Кинжал" по Верховной Раде в день начала наступления, это будет красиво.

3. Остатки ВСУ после вчерашней капитуляции основных сил 36-й обрмп бежали на "Азовсталь" откуда пишут влоги и называют тех кто сдался "дезертирами", которых нельзя считать героями. Сегодня идет зачистка завода Ильича, а там и "Азовмаш" скоро.

4. Морской порт Мариуполя полностью освобожден. Все заложники, включая всех иностранцев, освобождены. Остатки сил противника обороняются в Приморском районе в жилой застройке. Часть бежала на "Азовсталь". Сам порт еще предстоит разминировать. Береговые сооружения в основном сохранились, что хорошо для развития ДНР.

5. Ожидается интенсификация поставок иностранных вооружений на Украину, включая танки, БМП и артиллерию. Далее ракеты и повышение ставок вплоть до ремейка Карибского кризиса. Угроза ядерной войны будет продолжать нарастать.

6. Ле Пен подтвердила, что считает Крым российским и хочет вывести Францию из командных структур НАТО. С такими делами победить ей конечно не дадут – для НАТО это будет финиш.

7. Немецкий бизнес просто воет от призывов отказаться от российского газа. По словам "жирных котов", Германия потеряет до 250 млрд. долларов и скатится в рецессию. Но конечно Германия должна заплатить за поддержку нацизма и русофобии. На текущий момент сформировался блок из Венгрии, Германии и Австрии, который тормозит отказ от российского газа и нефти. Свой козырь отключения газа Европе (что нанесет чудовищный удар по Германии, покончив с ее претензиями на экономическое доминирование в Европе), Россия пока придерживает.

8. Кремль и МИД РФ сегодня ясно дали понять, что менять Медведчука на военнопленных ВСУшников никто не собирается. Попытка прикрыть Медведчиком провал в Мариуполе, не удалась. Родственники пленных записывают истеричные видео с призывами спасти пленных и окруженных. Жена Медведчука просит "друга Реджепа" спасти мужа. Иронично, но Медведчук до сих пор народный депутат, который не осужден. Правовое государство как оно есть.

Полноценные обзоры по направлениям вернуться после возобновления интенсивных наступательных операций. Думаю, уже скоро.

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