Мнение: Вендетта

Минобороны РФ заявило о том, что российская армия может ударить по Киеву в случае, если Украина продолжит обстрелы территории РФ:

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ

Если удары продолжатся, ВС РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.»

Даже если исключить наивный вопрос – как установить: кто стрелял, то такая постановка вопроса означает перевод конфликта в бесконечный. Происходит архаизация и одичание войны, превращение ее в самовоспроизводящуюся вендетту. Кровная месть характерна для диких нецивилизованных социумов, она поглощает ресурс, не приводя ни к какому положительному ни для одной из сторон решению.

Такая ситуация сама по себе характеризует неспособность использования столь серьезного инструмента, как силовой. Смысл любой силовой акции – в создании условий, когда твой противник вынужден принять твои требования. Безоговорочно или с определенными условиями. Но – вынужден и принимает.

Если ты не можешь добиться такого результата, то вооруженный конфликт – это не твое. Пытайся иначе.

Кто бы смог объяснить эти простые вещи недоумкам, сидящим в бункере типа «Подвал»

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