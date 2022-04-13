Зеленский обсудил с Байденом предоставление оружия и денег Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудили по телефону дополнительную военную и финансовую поддержку Киева.

«Продолжил постоянный диалог с президентом Байденом. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины», – написал Зеленский в Twitter, передает ТАСС.

Также он добавил, что договорились об ужесточении санкций против России.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

—