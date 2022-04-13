 

В МИДе призвали Запад к здравомыслию во избежание эскалации на Украине

13.04.2022, 20:56, Новости дня
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Россия надеется, что возможностей здравомыслящих сил и возможностей на Западе хватит для недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине, сообщила в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эта эскалация со стороны Запада идет: поставка вооружений, накачка вооружениями, материальная поддержка, полный политический, идеологический, моральный карт-бланш, невидение фактов, замалчивание этих фактов сознательно, пропаганда – это, конечно, часть эскалации», – цитирует ТАСС Захарову.

Ранее РФ признала военными целями транспорт США и НАТО с вооружениями на Украине.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».

Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».

На этом фоне в субботу США и Польша объявили о совместных учениях недалеко от границы с Украиной, а в Литве начались совместные с США учения военных инженеров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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