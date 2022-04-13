Байден сообщил о выделении Украине военной помощи еще на $800 млн

Президент США Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит Киеву военную помощь еще на 800 млн долларов, включая вертолеты, бронетранспортеры и артиллерию.

Об этом сообщила по итогам состоявшегося в среду телефонной беседы американского и украинского лидеров пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

«Я только что побеседовал с президентом Зеленским и уведомил его, что моя администрация санкционировала [выделение] дополнительно 800 млн долларов в виде оружия, боеприпасов и другой помощи Украине в сфере безопасности», – говорится в документе.

Также одобрена передача дополнительных вертолетов, артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры.

Ранее Зеленский сообщал, что стороны главы стран также договорились об ужесточении санкций против России.

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