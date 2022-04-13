 

IT-компании смогут оформить сотрудникам отсрочку от армии на «Госуслугах»

13.04.2022, 20:55, Новости дня
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Российские компании в сфере IT, аккредитованные Минцифры, смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале Госуслуг, сообщается в среду в Telegram-канале министерства.

«IT -компании смогут оформить для сотрудников отсрочку от армии на Госуслугах, – говорится в сообщении.  

Подать соответствующую заявку можно будет с 19 апреля по 1 мая. Отсрочку от армии получат граждане РФ в возрасте от 18 до 27 лет, работающие по трудовому договору, имеющие высшее образование по специальности, для которой предусмотрена отсрочка, а также трудовой стаж в компании не менее 11 месяцев. 

Президент Владимир Путин 2 марта подписал указ о мерах по ускоренному развитию ИТ-отрасли в России. Документ подписан «в целях обеспечения ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».

Так, российские IT-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Они смогут брать кредиты по сниженной ставке – не более 3%. Их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва на время работы.

Первый пакет льгот для поддержки ИТ-отрасли принес РФ 42 млрд рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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