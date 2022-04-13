В Узбекистане родился ребенок весом семь килограммов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Девочка весом семь кг родилась в Сырдарьинской области Узбекистана, мать и ребенок чувствуют себя хорошо, информирует местное СМИ.
«В родильном комплексе медицинского объединения в Сырдарьинском районе родилась 7-килограммовая девочка», – передает РИА «Новости» со ссылкой на национальное информагентство УзА.
Для успешных родов женщине провели операцию кесарева сечения. Вес девочки вдвое превышает средний вес новорожденных в Узбекистане. Для 24-летней матери роды были первыми.
Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида выявили случай рождения ребенка, в крови которого были найдены антитела к коронавирусу, переданные ему от вакцинированной матери.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет