В Узбекистане родился ребенок весом семь килограммов

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13.04.2022, 20:55, Новости дня
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Девочка весом семь кг родилась в Сырдарьинской области Узбекистана, мать и ребенок чувствуют себя хорошо, информирует местное СМИ.

«В родильном комплексе медицинского объединения в Сырдарьинском районе родилась 7-килограммовая девочка», – передает РИА «Новости» со ссылкой на национальное информагентство УзА.

Для успешных родов женщине провели операцию кесарева сечения. Вес девочки вдвое превышает средний вес новорожденных в Узбекистане. Для 24-летней матери роды были первыми. 

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида выявили случай рождения ребенка, в крови которого были найдены антитела к коронавирусу, переданные ему от вакцинированной матери.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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