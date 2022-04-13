В Узбекистане родился ребенок весом семь килограммов

Девочка весом семь кг родилась в Сырдарьинской области Узбекистана, мать и ребенок чувствуют себя хорошо, информирует местное СМИ.

«В родильном комплексе медицинского объединения в Сырдарьинском районе родилась 7-килограммовая девочка», – передает РИА «Новости» со ссылкой на национальное информагентство УзА.

Для успешных родов женщине провели операцию кесарева сечения. Вес девочки вдвое превышает средний вес новорожденных в Узбекистане. Для 24-летней матери роды были первыми.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида выявили случай рождения ребенка, в крови которого были найдены антитела к коронавирусу, переданные ему от вакцинированной матери.

—