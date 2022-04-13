«Туризм.РФ» и пять регионов РФ заключили соглашение о развитии туриндустрии

Корпорация «Туризм.РФ» подписала соглашения о развитии туристической инфраструктуры с главами Республики Адыгея, Орловской, Пензенской, Ростовской и Ярославской областей, где будут создаваться объекты в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», что позволит увеличить количество туристов в два раза.

«С сегодняшним подписанием у нас уже 34 региона, которые при поддержке корпорации активно приступают к реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Уникальный механизм взаимодействия набирает обороты. Уверен, что в будущем появятся звездные проекты, которые будут привлекать новых туристов. Я рад, что главы регионов лично занимаются этими вопросами. От нашей слаженной работы зависит эффективность выполнения поставленной президентом задачи по ускорению развития туристической инфраструктуры», – сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко.

Он сообщил, что реализуемые проекты обладают потенциалом десятикратного увеличения мобильности туристов внутри страны, в том числе между соседними регионами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 2021 году данные регионы РФ совокупно посетило 6 млн туристов. Генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов подчеркнул, что реализация совместных проектов с пятью регионами увеличит к 2030 году количество туристов по этим направлениям более чем в два раза.

«Уникальные отличительные особенности субъектов позволят создать разноплановые туристические территории и предложить туристам самый разный отдых. В этом и состоит наша задача: обеспечить комплексное развитие туризма, сделать отдых в нашей стране доступным, комфортабельным, разнообразным, чтобы туристы получали от поездок по стране удовольствие и возвращались домой с желанием ещё раз посетить «туристические магниты», – отметил Суханов.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, соглашение позволит сделать важный шаг к раскрытию туристического потенциала края.

В свою очередь глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что «важно грамотно использовать все преимущества региона для развития туризма, а также для реализации флагманского проекта по созданию горнолыжного экокурорта «Лагонаки».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что Донской регион – в числе популярных туристических направлений в России, благодаря взаимодействию с корпорацией «Туризм.РФ» интерес к внутреннему туризму только вырастет.

Отметил важность соглашения губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, оно позволит развить проект по развитию кластера «Золотаревский» в крае.

«Туризм для нас как столицы Золотого кольца является одним из ключевых направлений. В первую очередь мы рассчитываем на ускоренное развитие туристических территорий в Переславле-Залесском, Угличе и Тутаеве, в Угличском, Мышкинском, Брейтовском, Рыбинском, Пошехонском и Некоузском муниципальных районах. Реализация соглашения поможет создавать современную инфраструктуру для отдыха, развивать туризм, делать регион привлекательнее», – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Ранее Ростуризм продлил окно продаж путевок с кешбэком до 31 августа.

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