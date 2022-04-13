 

Мнение: Обмен кума на “Азов”

13.04.2022, 20:35, Разное
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А на Украине, я смотрю, косплей ВОВ вовсю продолжается: на этот раз подчиненные Зеленского захватили Медведчука, кума Путина. Выставили в сеть его фото в наручниках, а с подтверждением, что “кум” в самом деле у них в руках, выступил аж сам Зеленский – и, похоже, основная цель… обменять его на остатки защитников Мариуполя, засевших на заводе Азовсталь. Украинцы действительно, похоже, крайне обеспокоены тем, что никак не могут ни помочь, ни вызволить бойцов, блокированных в Мариуполе – и вот, стало быть, придумали такой креативный ход.

На что это похоже? Конечно, на знаменитую историю, когда немцы пытались выменять своего Паулюса у Сталина в обмен на его сына, попавшего в плен. Стало быть, по сценарию Путин должен произнести что-то вроде “Я кума на “Азов” не меняю!”

Для полноты сходства надо еще добавить, что Паулюс стал предметом торга, потому что… был окружен в Сталинграде.

Источник: Размышления вольного социолога



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