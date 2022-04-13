Мнение: Алжирский газ

Итальянская ENI и алжирский Sonatrach подписали соглашение об увеличении объемов газа, получаемого Италией из Алжира. Газ будет поступать по имеющимся свободным мощностям газопровода Энрико Маттеи («Трансмед»). Что, в общем-то, для Италии отрадный факт в связи с декларируемым отказом от российского газа.

Правда, здесь имеется определенный нюанс. Алжир не увеличивает добычу газа, а увеличение поставок в Италию происходит через перераспределение уже имеющихся объемов, которые поставляются в Испанию по газопроводу «Магриб-Европа». Точнее, поставлялись до 2021 года, когда транзит был прерван из-за жесткого конфликта между Алжиром и Марокко. Собственно, поэтому и образовались свободные объемы, которые итальянцы сумели подобрать под себя.

Сам Алжир не в состоянии пока увеличить физическую добычу газа. Это связано с тем, что технология добычи нефти предполагает закачку в пласты попутного газа. Если снизить объемы добычи нефти — то можно высвободить газ. И никак иначе. Есть и еще один вариант — сократить внутреннее потребление газа в самом Алжире, но социальная обстановка в стране и так не слишком спокойная, чтобы рисковать ею для спокойствия Европы.

Испания и Португалия, лишившись алжирского газа, перебиваются поставками СПГ, так что для них не меняется ничего. Выигрывают Алжир, пристроивший свободный газ, и Италия, получающая дополнительные 9 млрд кубометров в год. Не сказать, что много, но и не пустяк.

Дополнительные 9 млрд кубометров алжирского газа — это минус 9 млрд кубометров газа российского. Немного — одна пятнадцатая европейского экспорта Газпрома. Но десяток-другой таких небольших сделок, совершенных европейцами — и историю Газпрома в Европе можно будет закрывать. И это, кстати, не гипотетическая история: та же Италия говорит о достаточно успешно продвигающихся переговорах еще с шестью поставщиками, которые в сумме могут поставить в Италию еще порядка 10 млрд кубометров газа дополнительно.

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