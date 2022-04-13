Мнение: Какой урок вьетнамцы преподали американским политикам

В 1973 Соединённые Штаты потерпели сокрушительное поражение во Вьетнаме. Краткая историческая справка: до конца Второй мировой войны Вьетнам был колонией Франции, потом ослабшая Франция вынуждена была дать вьетнамцам независимость. Тогда Соединённые Штаты решили захватить очередную территорию и развязали против Вьетнама прокси-войну, чтобы привести к власти свою марионетку.

Прокси-война провалилась, так что в 1965 американцы напали на Вьетнам уже открыто. На пике войны Вьетнам пыталась захватить армия из 540 тысяч американских солдат. Жестокость американцев, усиленная фирменным западным расизмом, породила в качестве ответной реакции мощнейшее партизанское движение в стране. Потерпев множество позорных неудач, власти США осознали, что массовые убийства вьетнамцев не продвигают их к основной цели, к завоеванию полного контроля над Вьетнамом. В итоге американцы начали выводить войска и в 1973 году полностью покинули разорённую их карательной экспедицией страну.

Дальнейшие события были похожи на афганский сценарий 2021 года. Сидевшие на штыках марионетки США оказались бессильны перед напором вьетнамских патриотов, так как вот эти самые штыки американцы увезли с собой. Оставшихся во Вьетнаме коллаборационистов подвергли суровым репрессиям, но американцы проигнорировали жалобные стоны своих верных прихвостней. Весь мир воспринял новости из Вьетнама как серьёзнейшее поражение США.

Позже американцы утверждали, что их поражению якобы поспособствовали советские лётчики, которые тайно сражались на стороне вьетнамцев. Отчасти это правда, СССР помог Вьетнаму уменьшить ущерб от авианалётов, но наша военная помощь была бы категорически недостаточной, чтобы переломить ход кампании. Основной вклад в своё поражение внесли сами американцы — их военные преступления были столь вопиющи и повсеместны, что местное население вынуждено было забыть внутренние раздоры, чтобы объединиться против страшного внешнего врага.

Упомяну только один из «подвигов» военных США. Американская авиация сделала ставку не на бомбы (хотя бомбы тоже были), а на распыление токсичных веществ, отравляющих растения, людей и животных. Усердные лётчики залили ядом 13% (!) весьма немаленькой территории Вьетнама. Точное количество жертв среди мирных жителей подсчитать сложно, по разным оценкам оно составляет от 1 до 2 млн человек. Желающие могут посмотреть фоторепортаж из Музея жертв войны в Хошимине — одного из мест, где хранятся свидетельства зверств американцев. Ссылку давать не буду, зрелище не для слабонервных.

Впрочем, среднего американца страдания жителей Вьетнама волновали очень мало. Пресса, как и сейчас, создавала нужный новостной фон, так что средний американец был уверен, будто находится на стороне «хороших парней», которые благородно воюют с «плохими парнями». В США между прессой и публикой издревле заключено что-то типа джентльменского соглашения — журналисты врут, чтобы американцы не чувствовали угрызений совести за преступления своих солдат и боевиков, а американцы делают вид, будто верят журналистам.

Что волновало американцев гораздо сильнее, так это потери среди собственных военных. Если бы отец семейства просто слетал куда-то в Азию, убил пару дюжин «узкоглазых», потом с медалями вернулся домой, проблемы бы не было. Однако вьетнамцы не хотели, чтобы их вот так просто убивали, поэтому они стреляли в американцев в ответ. Несколько десятков тысяч американских солдат погибли, также многие вернулись с войны или инвалидами, или повредившимися рассудком. Одно дело — приговаривать «так и надо, этим дикарям», читая за утренним кофе очередной военный репортаж. Совсем другое дело — лично жечь людей заживо, как это делали американские солдаты во Вьетнаме. Так-то американцы нормальные люди, такие же как мы с вами, просто живут в ненормальном государстве. Поэтому психика у многих карателей не выдерживала.

Когда американское общество начало чувствовать военную усталость, в США пошли массовые акции протеста, сильно повлиявшие на всю американскую культуру. Полиция жестоко разгоняла митинги — все эти истории про мирный протест США поставляют исключительно на экспорт, сами же американские политики отлично знают, что вслед за «мирными протестующими» неизбежно появляются опасные для государства головорезы.

Одной из переломных точек Вьетнамской войны стал расстрел в Кентском университете. Студенты решили протестовать против нападения США на соседнюю с Вьетнамом Камбоджу, в которую американцы вторглись в 1970. Полицейские разгоняли незаконный митинг пулями и убили четверых студентов — двух протестующих и двух случайных прохожих. Это был не единственный подобный расстрел, но конкретно после этого поднялся большой шум, началась миллионная студенческая забастовка по всей стране. Фотографу за снимки трупов дали Пулитцеровскую премию.

Нил Янг написал про расстрел в Кентском университете знаменитую песню «Огайо», тут же ставшую классикой американской музыки:

https://www.youtube.com/watch?v=TRE9vMBBe10

Вот несколько комментариев под видео:

Я был довольно тяжело ранен во Вьетнаме, и по пути домой на госпитальном самолете мы остановились в Анкоридже. Я вышел из самолета и прошел, опираясь на трость, мимо газетного автомата, в котором была классическая фотография девушки из штата Кент, стоящей на коленях и плачущей над одним из погибших студентов. Еще трое раненых солдат, шедших со мной, увидели фотографию и закричали: «Так и надо грёбаным хиппи, пусть они все сдохнут или отправятся в Канаду». Я был опустошен, как из-за того, что этих детей застрелили, так и из-за того, что у других парней со мной не было ни сострадания, ни понимания того, что означает наша демократия. Мне нравится «Огайо» Нила Янга. Отличная рок-песня с отличной гитарой и вокалом. Она всегда будет гимном для меня и будет символизировать наш долг протестовать и выражать наше недовольство.

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У меня всегда сносит крышу, когда я смотрю эти видео и понимаю, что сегодня всем этим детям уже за 60-70. А политики все еще не стали умнее.

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Прошло 50 лет с момента этой бойни… Давайте не будем забывать.

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Я помню, как сильно поссорились мои родители, когда это показали в новостях. Мой отец, кадровый морской пехотинец, сказал что-то вроде “Так им и надо”. У моей матери случился припадок. Она сказала, что это ненормально, что американские солдаты открыли огонь по группе американских детей, единственным преступлением которых было осуществление их права на свободу слова и собраний. Мой отец зашел еще дальше, заявив, что у детей нет прав. ФУХ! Взрыв был грандиозным. Я думаю, мы жили у моих бабушки и дедушки пару месяцев, прежде чем вернуться домой. Я никогда этого не забуду.

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Людям важно помнить, что люди протестовали не только против войны во Вьетнаме, но и против призыва в армию США по системе отборочной службы, в которой все американские мужчины должны были зарегистрироваться до достижения 18-летнего возраста и имели право быть призванными до 26 лет. Призыв продолжался 9 лет, с 1964 по 1973 г. 2,2 миллиона молодых людей из 27 миллионов были призваны и отправлены во Вьетнам. Одним из немногих способов избежать призыва до 1971 года было получить отсрочку от учебы, которая могла длиться до тех пор, пока ученик оставался в школе и сохранял хорошую успеваемость. Его приходилось обновлять каждый год. В 1971 году закон изменился, и отсрочка для студентов была действительна только на один семестр.

Трамп получил свою пятую и последнюю медицинскую отсрочку из-за «костных шпор» в 1972 году.

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Мне было 17 лет, когда произошел инцидент в штате Кент. Я спустилась вниз, чтобы пойти в школу. Моя мать смотрела в газету. Она встала и подошла, чтобы крепко обнять меня. Мы воевали друг с другом. Она была чопорной и правильной, я ходила в рваных джинсах, была хиппи, который маршировал много выходных. Я была ошеломлена этим жестом, пока не увидела фотографию девушки, стоящей на коленях. Она была очень похожа на меня, и это напугало мою мать. После этого она была во всеуслышание настроена против войны!

Остальные комментарии в том же духе. Несложно заметить, что на вьетнамцев всем в Америке было наплевать: они переживали исключительно за жизни своих солдат и своих студентов. Власти США хорошо выучили урок и дальше старались воевать только в условиях тотального превосходства, чтобы перевес был не 3 к 1 в их пользу, а 10 к 1 или, лучше, 50 к 1. Иран, Ливан, Гренада, Ливия, Панама, Ирак, Сомали, Гаити, Югославия, Афганистан, Либерия, снова Ирак, Пакистан, снова Ливия, Сирия, Йемен, Камерун… Во все эти страны США вторгались после поражения во Вьетнаме, при этом в своём фирменном стиле — действуя максимально жестоко, воюя не столько с военными, сколько с непокорным мирным населением. Американскую публику новые войны трогали мало. Армия в США профессиональная, военные получают деньги за риск, так что если кого-то и убивали в ходе очередной карательной операции, жаловаться им было не на что. Что же касается миллионов убитых иракцев, югославов и так далее, то тут свою часть работы выполняли журналисты. Как я указывал выше, журналисты умеют объяснять американской публике, почему массовые убийства мирных жителей — это всего лишь «сопутствующий ущерб», абсолютно необходимый для распространения демократии по планете.

Нынешняя прокси-война, которую США ведут против России с 2013 года, и которая сейчас перешла в горячую фазу — не исключение. Пожалуй, больше всего она напоминает события, которые мы недавно видели в Сирии. Собственно, даже пропагандистские видеоролики с перерезанием горла беззащитным людям до степени смешения похожи на аналогичные видео от других американских боевиков от ИГИЛ (завротор):

https://www.youtube.com/watch?v=7YBrkeCoLMc

Как и в Сирии, американцы предпочитают сейчас делать всю грязную работу чужими руками — это со всех точек зрения дешевле. И раз американцы не смогли раздавить Сирию, победить Россию военным путём у них вовсе нет шансов. Ну а политическое поражение американцы уже потерпели — рейтинг поддержки российской армии достиг 90%. Пятая колонна, которую США растили и прикармливали в России десятилетиями, не только отказывается жечь покрышки на Красной площади, но и бежит из страны.

Пожалуй, в этом есть ироничная справедливость. Раньше американцы бросали своих прихвостней на произвол судьбы — отвечать перед местными жителями за военные преступления США. А теперь ситуация обратная — американские прихвостни предали США, бросившись врассыпную из России, которую они, по замыслу стратегов из Вашингтона, должны были самоотверженно захватывать.