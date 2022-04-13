Британский Chatham House попал в перечень нежелательных в РФ организаций

Британский Королевский институт международных отношений (Chatham House) включен в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной, информирует сайт Минюста России.

«13 апреля 2022 г. Минюстом РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций <…> включена международная неправительственная организация The Royal Institute of International Affairs (Chatham House, «Королевский институт международных отношений»)», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

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Королевский институт международных отношений (The Royal Institute of International Affairs) создан в 1920 году. Со дня основания находится в здании Чатем-Хаус в центре Лондона, откуда пошло название аналитического центра. Chatham House занимается подготовкой экспертных материалов по вопросам международных отношений.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность украинской неправительственной организации «Свободный Идель-Урал» и еще четырех организаций евангелистов из Латвии и Украины.

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