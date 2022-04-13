 

Ряд стран ЕС выступил против эмбарго на газ из России

13.04.2022, 19:35, Новости дня
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Вена, Берлин и Будапешт выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза, сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер телеканалу CNN.

Он добавил, что Евросоюз намерен вводить дальнейшие ограничительные меры против России, но будет делать это таким образом, чтобы не слишком сильно вредить самому союзу. По словам канцлера, отказ от российского газа на данный момент невозможен, на это потребуется время, передает ТАСС.

«ЕС решил пробовать все возможное, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. Австрия тоже этого хочет, но сейчас это невозможно, этот [процесс] требует времени», – отметил Нехаммер.

Отвечая на вопрос ведущей о возможном пересмотре нейтрального статуса Австрии в свете ситуации вокруг Украины, канцлер сказал, что «военная нейтральность тесно связана с историей Австрии, вопрос отказа от нее на данный момент не стоит».

Ранее состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Нехаммера в резиденции главы российского государства Ново-Огарево.

Нехаммер заявил, что дал понять Путину, что санкции против РФ останутся в силе и будут ужесточаться , «пока на Украине гибнут люди».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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