 

Против депутата Рады Наливайченко СК возбудил дело за призывы убивать русских

13.04.2022, 19:35, Новости дня
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко, который призывал к насилию в отношении российских солдат.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения»)», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

«Следствием принимаются меры к привлечению Наливайченко к уголовной ответственности», – заключили в СК.

Ранее Наливайченко в эфире украинского телеканала высказал угрозы в адрес российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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