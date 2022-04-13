Против депутата Рады Наливайченко СК возбудил дело за призывы убивать русских
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко, который призывал к насилию в отношении российских солдат.
«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения»)», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
«Следствием принимаются меры к привлечению Наливайченко к уголовной ответственности», – заключили в СК.
Ранее Наливайченко в эфире украинского телеканала высказал угрозы в адрес российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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