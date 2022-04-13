 

В ответ на антироссийские санкции МТС отключит Макрона от тарифа «Забугорище»

13.04.2022, 19:31, Разное
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Совет директоров телекоммуникационной компании МТС принял решение об отключении от тарифа «Забугорище» президента Франции Эммануэля Макрона. Контрмера реализуется в ответ на введение санкций против России.

«Европейские власти в прямом смысле бьют санкциями по населению России,  ограничивая его в правах и действиях. Мы не можем спокойно наблюдать за происходящим лицемерием. Пока они заняты простыми ни в чём невиновными людьми, такими как Дерипаска и Ротенберг, мы будем бить им по макушке, чтобы нарушить связь между ненавистниками России. И первой целью станет Макрон — один из основных агрессоров и коммуникаторов. Надеемся, он задумается над своим поведением», — рассказал председатель компании Феликс Евтушенков.

После заявления МТС рейтинг Макрона перед вторым туром президентских выборов резко упал. По оценкам экспертов, вместе с потерей безлимитной связи он потерял все свои управленческие компетенции и основное качество, благодаря которому ему удавалось держаться на плаву — договороспособность. По подсчетам последних экзит-поллов, Марин Ле Пен уже выходит на лидирующую позицию во втором туре с отрывом в 15 процентных пунктов.

Макрон оформил пакет в начале февраля. В течение двух месяцев он платил по 320 рублей в день и был самым активным пользователем тарифа в указанный период. За всё время он наговорил в роуминге около 11 тысяч минут — звонки осуществлялись преимущественно в Москву и Киев.

Также сообщается, что от президента Франции в конце марта поступило обращение в техподдержку с просьбой изменить способ оплаты из рублей в доллары или евро. Сотрудники ему отказали, но в качестве приятного бонуса бесплатно продлили подписку на российские каналы в МТС ТВ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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