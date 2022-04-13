Немецкий предприниматель – газовое эмбарго ослабит нас сильнее, чем Путина

Эмбарго на российский газ не поможет остановить боевые действия на Украине, заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Вольфганг Айзенберг, руководитель химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen в Тюрингии. К тому же такая «крайняя мера» ослабит Германию сильнее, чем Россию, и приведёт к фатальным последствиям для экономики и общества, предостерегает бизнесмен.



AP

«Боевые действия на Украине и их последствия для людей ужасны», — заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Вольфганг Айзенберг, руководитель химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen в Тюрингии. Больше всего в сложившейся ситуации его самого и его подчинённых беспокоит возможность введения эмбарго на российский газ. Сам он надеется, что до такой «крайней меры» дело не дойдёт.

Leuchtstoffwerk Breitungen — одно из самых энергоёмких предприятий в стране, объяснил Айзенберг: «У нас четыре больших печи, работающих на электроэнергии. Возле них возникает большое количество неиспользованного тепла. Ещё нам нужны большие объёмы газа». По его словам, в прошлом году траты на энергию составляли 10% от всех расходов. Если же будет введено эмбарго на российские газ и нефть, «нам придётся закрыть большую часть нашего производства», рассказал он: «В таком случае у нас буквально погаснет свет. Ведь мы здесь, в Восточной Германии, полностью зависим от российских энергоносителей. Скорее всего, мы не сможем даже отапливать цеха и офисные помещения».

При этом в ближайшие годы вряд ли что-то получится сделать для того, чтобы ликвидировать эту зависимость, считает Айзенберг: «Мы потеряем где-то от трети до половины производства, а также — доходов и рабочих мест. Ведь у наших клиентов ситуация схожая. Я верю в то, что наши местные инженеры изобретут что-нибудь, чтобы создавать пар с помощью электричества. Но это займёт время».

Призывы к эмбарго — это первая рефлекторная реакция, связанная с нежеланием давать деньги тем, кто поддерживает боевые действия на Украине, объяснил бизнесмен: «Но, немного подумав, понимаешь, что связь между эмбарго и окончанием боевых действий не работает. Ведь значительная часть мира к нему не присоединилась. Индия теперь радуется тому, что может получить нефть со скидкой. Разве это решение? К тому же нам нельзя ослаблять себя санкциями сильнее, чем Путина. Но введением газового эмбарго мы добьёмся именно этого. В случае остановки поставок возникнет угроза разрушения целых цепочек производства с фатальными последствиями для экономики и общества».

В связи со складывающейся ситуацией Айзенберг призывает немецкие власти как можно быстрее диверсифицировать источники поставок энергии, а также организовать собственную добычу нефти и газа по примеру Израиля в Средиземном море: «Это сделает страну независимой. Мы же от всего отказались и попали в опасную зависимость с известными последствиями. А теперь мы покупаем газ в Катаре, который ещё недавно вызывал у нас обоснованное возмущение. Это неприемлемо».

В ходе интервью журналист Frankfurter Allgemeine заметил, что, несмотря на всю серьёзность ситуации, Айзенберг производит впечатление человека, который «относительно спокоен». В ответ предприниматель сказал: «Возможно внешне. Внутри меня терзает глубокое беспокойство за будущее предприятия и промышленности в Германии».