Мнение: Мечты, мечты…

Грешен – и у меня тоже мелькала глупая мыслишка, что – чисто теоретически – наше отлучение от мировых “повесток”, регуляторов, пандемий и “борьбы с климатом” МОЖЕТ дать России необходимый импульс, чтобы попытаться выстроить нормальную свободную и правильно устроенную страну, в то время, когда весь мир во главе со Швабом, Фаучи и Гретой Тунберг катится в ад (а он это делает, и это совершенно очевидно). Надо бы только где-то взять своего Ден Сяо Пина…

И в “Эксперте” недавно тоже размечтались – полномера отвели на фантазии о том, что следовало бы отменить, что облегчить, что декриминализировать, какие контролирующие органы сократить и т.п. Но если выйти из дурмана – конечно, сразу понимаешь, что мечты – абсолютно беспочвенные, а на деле все будет ровно наоборот, то есть ЕЩЕ ХУЖЕ. Шансов что наша “мафия-стейт” вдруг начнет сама себя демонтировать – да с какой стати?! Конечно, будет обратное: они И порвут с Западом, И одновременно станут еще туже затягивать гайки, еще усиливать регулирование, и с еще большей страстью вытаптывать всё живое. Цель путинской России – умереть раньше Запада; и она ее безусловно достигнет, а в конце еще притопит. Я вам даже зуб даю: РФ еще и и продолжит с настойчивостью идиота бороться за “декарбонизацию” и против коров – даже несмотря на то, что ее отовсюду выгнали! А уж про очередные маски и локдауны говорить не приходится – об этом уже сами власти говорят прямым текстом….

Но почему не помечтать, как “можно было бы”… Вот – Артак Босоян, профессиональный брокер и экономист, постарался:

“Власти РФ – осознав наконец КРИТИЧЕСКУЮ зависимость России от импортного оборудования, компеектующих и поставок, заговорили в очередной раз про “импортозамещение”. Настолько критическую, что речь может идти о частичном производственном и логистическом параличе на горизонте нескольких месяцев, например.

Ну чтож, у меня есть что добавить на этот счёт.

Прежде чем что-то “импортозамещать”, придется демонтировать существующий ныне криминально-латиноамериканский “мафия-стейт” – по-другому совершенно никак. Коррупция, правоохранительный беспредел, “басманное правосудие”, и миллиардеры-прокуроры – это “печать проклятия” для страны.

Никто в здравом уме не будет инвестировать в страну и создавать какие-либо производства, без гарантий, что у него это не отберут – сфабриковав очередное “заказное” уголовное дело, кои “пекутся”, как на конвейере. Это все равно, что строить дом на зыбучих песках. Без восстановления независимости судебной власти. 0.25% оправдательных приговоров – это ПОЗОРИЩЕ, и приговор – и правоохранительной системе, и стране.

Начинать “импортозамещать” надо с полного оправдания того же Майкла Калви, и сотен других ему подобных. Начните с Чичваркина. С Петрова, который “Рольф”..

Кроме того, нужно осуществить радикальное упрощение регулирования, отменить все эти дебильные СОУТ-ы, маркировки, и прочие механизмы параноидального и удушающего контроля и поборов с населения и бизнеса. Провести гуманизацию уголовного законодательства (уберите, черт возьми, эту “резиновую” 210-ю статью из УК РФ!), и пенитенциарной системы. Радикально снизить налоговую и социальную нагрузку на ФОТ. Радикально ослабить “антиотмывочные” контроли и механизмы и отчетность в банковской системе (как мы без них жили 2000-е и в первой половине 2010-х?). Сейчас сделать сколь-либо значимый платеж от юрлица к физлицу в РФ – почти равносильно финансированию Бен Ладена. Со всеми вытекающими, начиная с блокировок счетов.

Только все выше сказанное может дать толчок для инвестиций и развития экономики. Которая далее даст спрос на технологии и науку. И кстати, только это может сделать Россию “центром притяжения” и для соседних стран – не только экономическим, но и культурным и геополитическим. А вовсе не оккупационные войска. Насильно мил, как говорится, не будешь..

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Как это ни странно, внешние условия таковы, у России в отношении всего выше указанного появился уникальный шанс. Когда весь мир свихнулся на тренде ужесточения контролей, повышения налоговой и регуляторной нагрузки, демонтаже прав и имплементации “цифрового концлагеря” – любая страна / территория, где создается “отдушина” от подобных мер удушения и контроля, моментально становится местом притяжения и для капитала, и для людей, прибежищем. Это создает колоссальные возможности – если ими грамотно распорядиться.

Конечно, “цивилизованный мир” ЭТОГО (выше указанного) “прибежищу” не простит – но Кремлю и так уже ничего не простят, терять-то уже нечего! Вы имплементировали меры “антиотмывочного” законодательства, чтобы российскую банковскую систему FATF не выключил из мировой банковской системы?.. Вуаля, вас УЖЕ выключили и отменили, терять уже нечего – можете выдохнуть и перестать “бомбить Воронеж” / кошмарить малый бизнес и население блокировками счетов.

Отмените любые санитарные “антипандемийные” ограничения. Откажитесь от “климатической повестки”, и от всего прочего “прогрессивного бреда”. Вас уже выставили за дверь, не надо больше туда ломиться. Ищите союзников не среди правительств – а в среде гражданского общества и предпринимательского сообщества на Западе. Их тоже замордовали всем этим. Пора соскочить с этого “прогрессивного” поезда – он все равно мчится к обрыву.

Репутация у России в мире сейчас, прямо скажем, ни к чёрту, но для начала надо хотя бы перестать махать шашкой и начать сдувать пылинки хотя бы с иностранных инвесторов. Никаких “ответных конфискаций” – только уважение, только диалог, только корректность и соблюдение прав собственности. И реформы, – МНОГО реформ. Все равно деваться некуда, этот кризис – пинок под зад, для осуществления перемен” (АРТАК БОСОЯН).

Все верно, только этот кризис – не пинок под зад, а выстрел в голову.