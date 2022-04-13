 

Мнение: Где казачество?

13.04.2022, 19:05, Разное
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В сравнении с событиями 2014-2015 годов, обращает на себя внимание куда как меньшее участие казачьих формирований в боевых действиях. Если в 2014-м году казаки, как воевавшие, так и отсиживающиеся в тылах были весьма массовым и распространенным явлением, то в кампании 2022-го года они мелькают лишь эпизодически в Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Запорожской области. О каком-то действительно массовом участии говорить пока не приходится.А ведь из государственного бюджета на казачество выделялись и выделяются большие деньги, и эта тема поддерживается на государственном уровне. Тем не менее, несмотря на ожидания, что казаки примут активное участие в кампании по демилитаризации и денацификации Украины (не говоря уже о вопросе освобождения территории ДНР и ЛНР от украинской оккупации), уровень участия не дотягивает даже до 2014-го года. Видимо в условиях боевых действий есть какие-то более важные мероприятия. А ведь было много рассказов о том, что как начнется освобождение Донбасса, так огромные отряды казаков отправятся помогать Донбассу. Ну и где?

Источник: Colonel Cassad



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