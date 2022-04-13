Медиарейтинг губернаторов за март 2022 года

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В марте 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге Пере- мещение за месяц Персоны Регион Кол-во

сообщений Медиа Индекс 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 51 988 340 308,9 2 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 22 172 119 794,8 3 +2 ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович Белгородская обл. 8 690 54 997,6 4 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 12 688 42 717,5 5 +2 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 6 571 29 604,3 6 +3 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 6 095 28 845,1 7 -1 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 5 003 23 917,3 8 -5 ШАПША Владислав Валерьевич Калужская обл. 5 151 23 605,0 9 -1 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 202 22 385,1 10 +2 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 5 702 21 822,2 11 0 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 3 915 19 669,2 12 -2 ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич Ярославская обл. 3 862 18 987,6 13 0 ЕГОРОВ Максим Борисович Тамбовская обл. 4 106 17 454,3 14 +1 АВДЕЕВ Александр Александрович Владимирская обл. 5 808 17 328,0 15 -1 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 4 450 15 978,3 16 0 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 3 766 9 885,0 17 0 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 3 346 7 555,0 18 0 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 2 991 7 059,0

Масочный режим и обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы, отменяются в столице с 15 марта. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный мэр Сергей Собянин предписал отменить обязательные цифровые сертификаты для посещения стадионов и музеев, а также аннулировать коронавирусные ограничения в общепите, театрах и на концертных площадках. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о пакете антикризисных мер для московской экономики. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с руководителями городских предприятий торговли и сферы услуг. Сергей Собянин назвал основные приоритеты работы в сложившихся условиях. Власти Москвы дополнительно выделили 7 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в условиях западных санкций. Эти средства пойдут на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса, сообщил мэр города Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поручил заключить долгосрочные контракты на производство в столице максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица примет активное участие в реализации федеральных программ импортозамещения. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты для поддержки российских сетей быстрого питания.

В Москве порядка 300 из нескольких тыс. иностранных компаний приостановили работу, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. При этом мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что уровень безработицы в городе находится на исторически минимальном уровне. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики в столице.

В Московской области работают над дополнительными мерами поддержки для предпринимателей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе поддержат компании, которые помогают с импортозамещением. Так, власти зафиксируют для них ставку на аренду земли в 1 рубль сроком на три года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ в Балашихе, где проходят лечение военнослужащие и сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства участка федеральной трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань в Павловском Посаде. Также СМИ сообщали, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал беженцев из ДНР и ЛНР на концерте Николая Баскова и Полины Гагариной в поддержку беженцев в Доме правительства Московский области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов сообщил, что в регионе было собрано около 400 тонн гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев ДНР и ЛНР.

В Белгородской области есть пострадавшие из-за взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины, в двух селах ввели режим ЧС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Несколько взрывов произошло ночью в приграничном селе Журавлевка Белгородской области, где накануне разорвался снаряд, запущенный со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры с последствиями обстрела со стороны ВСУ в Журавлевке. В районе села Красный Октябрь в Белгородской области произошли взрывы, жертв и пострадавших нет, разрушений на территории населенного пункта тоже, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что для учащихся приграничных районов провели внеплановые уроки ОБЖ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков анонсировал меры поддержки для регионального бизнеса.

Главы регионов в марте 2022 года: