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Медиарейтинг губернаторов за март 2022 года

13.04.2022, 20:20, Детали
Теги: ,

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.

В марте 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

0

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

51 988

340 308,9

2

0

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

22 172

119 794,8

3

+2

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

8 690

54 997,6

4

0

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 688

42 717,5

5

+2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

6 571

29 604,3

6

+3

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

6 095

28 845,1

7

-1

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

5 003

23 917,3

8

-5

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 151

23 605,0

9

-1

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 202

22 385,1

10

+2

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 702

21 822,2

11

0

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 915

19 669,2

12

-2

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 862

18 987,6

13

0

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 106

17 454,3

14

+1

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

5 808

17 328,0

15

-1

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 450

15 978,3

16

0

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 766

9 885,0

17

0

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 346

7 555,0

18

0

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 991

7 059,0

Масочный режим и обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы, отменяются в столице с 15 марта. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный мэр Сергей Собянин предписал отменить обязательные цифровые сертификаты для посещения стадионов и музеев, а также аннулировать коронавирусные ограничения в общепите, театрах и на концертных площадках. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о пакете антикризисных мер для московской экономики. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с руководителями городских предприятий торговли и сферы услуг. Сергей Собянин назвал основные приоритеты работы в сложившихся условиях. Власти Москвы дополнительно выделили 7 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в условиях западных санкций. Эти средства пойдут на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса, сообщил мэр города Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поручил заключить долгосрочные контракты на производство в столице максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица примет активное участие в реализации федеральных программ импортозамещения. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты для поддержки российских сетей быстрого питания.
В Москве порядка 300 из нескольких тыс. иностранных компаний приостановили работу, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. При этом мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что уровень безработицы в городе находится на исторически минимальном уровне. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики в столице.

В Московской области работают над дополнительными мерами поддержки для предпринимателей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе поддержат компании, которые помогают с импортозамещением. Так, власти зафиксируют для них ставку на аренду земли в 1 рубль сроком на три года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ в Балашихе, где проходят лечение военнослужащие и сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства участка федеральной трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань в Павловском Посаде. Также СМИ сообщали, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал беженцев из ДНР и ЛНР на концерте Николая Баскова и Полины Гагариной в поддержку беженцев в Доме правительства Московский области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов сообщил, что в регионе было собрано около 400 тонн гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев ДНР и ЛНР.

В Белгородской области есть пострадавшие из-за взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины, в двух селах ввели режим ЧС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Несколько взрывов произошло ночью в приграничном селе Журавлевка Белгородской области, где накануне разорвался снаряд, запущенный со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры с последствиями обстрела со стороны ВСУ в Журавлевке. В районе села Красный Октябрь в Белгородской области произошли взрывы, жертв и пострадавших нет, разрушений на территории населенного пункта тоже, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что для учащихся приграничных районов провели внеплановые уроки ОБЖ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков анонсировал меры поддержки для регионального бизнеса.

Главы регионов в марте 2022 года:

Место в рейтинге

Пере- мещение за месяц

Персоны

Регион

Кол-во
сообщений

Медиа Индекс

1

+6

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

Чечня

24 192

355 945,2

2

-1

СОБЯНИН Сергей Семенович

Москва

51 988

340 308,9

3

0

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург

15 485

127 526,7

4

0

АКСЕНОВ Сергей Валерьевич

Крым

13 063

123 187,1

5

-3

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

Московская обл.

22 172

119 794,8

6

+7

НИКИТИН Глеб Сергеевич

Нижегородская обл.

16 486

74 840,7

7

-1

ХАБИРОВ Радий Фаритович

Башкортостан

10 486

73 741,8

8

+1

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

Самарская обл.

9 204

67 548,1

9

-1

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

Татарстан

8 580

63 861,5

10

+10

ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович

Белгородская обл.

8 690

54 997,6

11

+12

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

Краснодарский край

11 548

45 619,1

12

+5

ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович

Ставропольский край

11 447

45 232,2

13

+3

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович

Челябинская обл.

8 126

45 047,0

14

+1

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

Тверская обл.

12 688

42 717,5

15

+3

ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич

Ленинградская обл.

5 329

41 537,6

16

-11

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

Свердловская обл.

7 771

41 289,1

17

-6

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Новосибирская обл.

6 320

41 135,5

18

+34

АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич

Ямало-Ненецкий АО

4 356

37 903,4

19

+2

КОМАРОВА Наталья Владимировна

Ханты-Мансийский АО

4 947

36 649,0

20

-6

НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич

Республика Саха

8 318

35 921,3

21

+20

МЕЛИКОВ Сергей Алимович

Дагестан

8 965

34 949,2

22

+5

ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович

Хабаровский край

5 007

33 776,4

23

+7

БУРКОВ Александр Леонидович

Омская обл.

5 850

30 777,2

24

-14

ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич

Ростовская обл.

7 126

30 309,8

25

+28

УСС Александр Викторович

Красноярский край

6 041

29 938,4

26

+2

АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич

Липецкая обл.

6 571

29 604,3

27

+6

ГУСЕВ Александр Викторович

Воронежская обл.

6 095

28 845,1

28

+15

МАХОНИН Дмитрий Николаевич

Пермский край

5 758

28 641,1

29

-7

ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич

Псковская обл.

4 593

28 401,1

30

+16

РУССКИХ Алексей Юрьевич

Ульяновская обл.

4 725

27 933,5

31

+26

РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович

Севастополь

4 252

27 893,0

32

-6

ОРЛОВ Василий Александрович

Амурская область

3 984

27 026,0

33

-8

МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович

Пензенская обл.

6 354

26 001,3

34

+4

ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич

Кемеровская обл.

5 416

25 387,5

35

-16

МООР Александр Викторович

Тюменская обл.

3 164

25 337,7

36

+1

КОБЗЕВ Игорь Иванович

Иркутская обл.

7 909

25 013,3

37

+8

АЛИХАНОВ Антон Андреевич

Калиниградская обл.

3 672

24 545,4

38

-14

ЛЮБИМОВ Николай Викторович

Рязанская обл.

5 003

23 917,3

39

-27

ШАПША Владислав Валерьевич

Калужская обл.

5 151

23 605,0

40

-11

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

Тульская обл.

7 202

22 385,1

41

+6

БОГОМАЗ Александр Васильевич

Брянская обл.

5 702

21 822,2

42

-11

ПАСЛЕР Денис Владимирович

Оренбургская обл.

4 166

21 470,3

43

+1

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

Приморский край

4 516

21 291,3

44

-8

ЧИБИС Андрей Владимирович

Мурманская обл.

4 442

21 177,2

45

-13

БОЧАРОВ Андрей Иванович

Волгоградская обл.

7 245

20 371,0

46

+8

ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич

Бурятия

4 195

20 356,7

47

-8

СТАРОВОЙТ Роман Владимирович

Курская обл.

3 915

19 669,2

48

-13

ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич

Ярославская обл.

3 862

18 987,6

49

-15

ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович

Карелия

3 722

18 809,0

50

+13

КУВШИННИКОВ Олег Александрович

Вологодская обл.

4 532

18 740,5

51

+18

НИКИТИН Андрей Сергеевич

Новгородская обл.

2 953

17 767,0

52

+3

ЕГОРОВ Максим Борисович

Тамбовская обл.

4 106

17 454,3

53

+9

АВДЕЕВ Александр Александрович

Владимирская обл.

5 808

17 328,0

54

+7

ЗДУНОВ Артем Алексеевич

Мордовия

3 338

17 317,4

55

-7

РАДАЕВ Валерий Васильевич

Саратовская обл.

3 901

17 207,1

56

-6

ШУМКОВ Вадим Михайлович

Курганская обл.

2 277

16 841,4

57

+3

КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич

Орловская обл.

4 450

15 978,3

58

+10

БАБУШКИН Игорь Юрьевич

Астраханская область

3 848

15 952,7

59

-1

ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич

Архангельская обл.

4 068

15 831,0

60

-20

СОЛОДОВ Владимир Викторович

Камчатский край

3 371

15 520,0

61

-2

УЙБА Владимир Викторович

Коми

3 497

15 066,1

62

-11

ОСИПОВ Александр Михайлович

Забайкальский край

3 355

14 702,2

63

+12

КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич

Адыгея

3 051

14 554,0

64

-15

НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич

Чувашия

4 848

13 559,2

65

-23

ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич

Сахалинская обл.

2 351

13 121,4

66

-10

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович

Удмуртия

3 255

12 473,0

67

+5

ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович

Еврейская автономная обл.

2 125

11 578,1

68

-3

ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович

Кировская обл.

3 473

11 447,2

69

+10

КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович

Ингушетия

1 813

11 259,1

70

0

МЕНЯЙЛО Сергей Иванович

Северная Осетия – Алания

1 880

11 008,0

71

+5

НОСОВ Сергей Константинович

Магаданская обл.

1 766

10 190,2

72

-8

ТОМЕНКО Виктор Петрович

Алтайский край

3 095

10 188,2

73

-6

КОНОВАЛОВ Валентин Олегович

Хакасия

2 677

10 064,0

74

-8

ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович

Смоленская обл.

3 766

9 885,0

75

-4

ХАСИКОВ Бату Сергеевич

Калмыкия

1 863

9 255,1

76

+1

ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич

Томская обл.

2 620

9 033,7

77

+1

КОКОВ Казбек Валерьевич

Кабардино-Балкария

1 502

8 841,0

78

-5

СИТНИКОВ Сергей Константинович

Костромская обл.

3 346

7 555,0

79

+1

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич

Ивановская обл.

2 991

7 059,0

80

-6

ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович

Марий Эл

1 206

5 805,0

81

+1

БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич

Ненецкий АО

1 225

4 614,0

82

+1

ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич

Карачаево-Черкесия

1 059

3 927,1

83

+1

ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович

Тыва

823

3 888,1

84

-3

ХОРОХОРДИН Олег Леонидович

Республика Алтай

876

3 566,0

85

0

КОПИН Роман Валентинович

Чукотский АО

785

3 084,0



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