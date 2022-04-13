Медиарейтинг губернаторов за март 2022 года
«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за март 2022 года. В рейтинг-лист вошли действующие главы регионов России.
В марте 2022 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга – мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Главы регионов Центрального ФО:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
0
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
51 988
|
340 308,9
|
2
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
22 172
|
119 794,8
|
3
|
+2
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
8 690
|
54 997,6
|
4
|
0
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 688
|
42 717,5
|
5
|
+2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
6 571
|
29 604,3
|
6
|
+3
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
6 095
|
28 845,1
|
7
|
-1
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 003
|
23 917,3
|
8
|
-5
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 151
|
23 605,0
|
9
|
-1
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 202
|
22 385,1
|
10
|
+2
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 702
|
21 822,2
|
11
|
0
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 915
|
19 669,2
|
12
|
-2
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 862
|
18 987,6
|
13
|
0
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 106
|
17 454,3
|
14
|
+1
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
5 808
|
17 328,0
|
15
|
-1
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 450
|
15 978,3
|
16
|
0
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 766
|
9 885,0
|
17
|
0
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 346
|
7 555,0
|
18
|
0
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 991
|
7 059,0
Масочный режим и обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы, отменяются в столице с 15 марта. Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный мэр Сергей Собянин предписал отменить обязательные цифровые сертификаты для посещения стадионов и музеев, а также аннулировать коронавирусные ограничения в общепите, театрах и на концертных площадках. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о пакете антикризисных мер для московской экономики. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с руководителями городских предприятий торговли и сферы услуг. Сергей Собянин назвал основные приоритеты работы в сложившихся условиях. Власти Москвы дополнительно выделили 7 миллиардов рублей на поддержку бизнеса в условиях западных санкций. Эти средства пойдут на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса, сообщил мэр города Сергей Собянин. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поручил заключить долгосрочные контракты на производство в столице максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица примет активное участие в реализации федеральных программ импортозамещения. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты для поддержки российских сетей быстрого питания.
В Москве порядка 300 из нескольких тыс. иностранных компаний приостановили работу, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. При этом мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что уровень безработицы в городе находится на исторически минимальном уровне. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики в столице.
В Московской области работают над дополнительными мерами поддержки для предпринимателей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе поддержат компании, которые помогают с импортозамещением. Так, власти зафиксируют для них ставку на аренду земли в 1 рубль сроком на три года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ в Балашихе, где проходят лечение военнослужащие и сотрудники Росгвардии, участвовавшие в специальной военной операции на Украине. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства участка федеральной трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань в Павловском Посаде. Также СМИ сообщали, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал беженцев из ДНР и ЛНР на концерте Николая Баскова и Полины Гагариной в поддержку беженцев в Доме правительства Московский области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов сообщил, что в регионе было собрано около 400 тонн гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев ДНР и ЛНР.
В Белгородской области есть пострадавшие из-за взрыва снаряда, запущенного со стороны Украины, в двух селах ввели режим ЧС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Несколько взрывов произошло ночью в приграничном селе Журавлевка Белгородской области, где накануне разорвался снаряд, запущенный со стороны Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры с последствиями обстрела со стороны ВСУ в Журавлевке. В районе села Красный Октябрь в Белгородской области произошли взрывы, жертв и пострадавших нет, разрушений на территории населенного пункта тоже, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что для учащихся приграничных районов провели внеплановые уроки ОБЖ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков анонсировал меры поддержки для регионального бизнеса.
Главы регионов в марте 2022 года:
|
Место в рейтинге
|
Пере- мещение за месяц
|
Персоны
|
Регион
|
Кол-во
|
Медиа Индекс
|
1
|
+6
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
24 192
|
355 945,2
|
2
|
-1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
51 988
|
340 308,9
|
3
|
0
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
Санкт-Петербург
|
15 485
|
127 526,7
|
4
|
0
|
АКСЕНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
13 063
|
123 187,1
|
5
|
-3
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская обл.
|
22 172
|
119 794,8
|
6
|
+7
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
Нижегородская обл.
|
16 486
|
74 840,7
|
7
|
-1
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
10 486
|
73 741,8
|
8
|
+1
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская обл.
|
9 204
|
67 548,1
|
9
|
-1
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
8 580
|
63 861,5
|
10
|
+10
|
ГЛАДКОВ Вячеслав Владимирович
|
Белгородская обл.
|
8 690
|
54 997,6
|
11
|
+12
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
11 548
|
45 619,1
|
12
|
+5
|
ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович
|
Ставропольский край
|
11 447
|
45 232,2
|
13
|
+3
|
ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович
|
Челябинская обл.
|
8 126
|
45 047,0
|
14
|
+1
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
Тверская обл.
|
12 688
|
42 717,5
|
15
|
+3
|
ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич
|
Ленинградская обл.
|
5 329
|
41 537,6
|
16
|
-11
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская обл.
|
7 771
|
41 289,1
|
17
|
-6
|
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
|
Новосибирская обл.
|
6 320
|
41 135,5
|
18
|
+34
|
АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4 356
|
37 903,4
|
19
|
+2
|
КОМАРОВА Наталья Владимировна
|
Ханты-Мансийский АО
|
4 947
|
36 649,0
|
20
|
-6
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Республика Саха
|
8 318
|
35 921,3
|
21
|
+20
|
МЕЛИКОВ Сергей Алимович
|
Дагестан
|
8 965
|
34 949,2
|
22
|
+5
|
ДЕГТЯРЕВ Михаил Владимирович
|
Хабаровский край
|
5 007
|
33 776,4
|
23
|
+7
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
Омская обл.
|
5 850
|
30 777,2
|
24
|
-14
|
ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич
|
Ростовская обл.
|
7 126
|
30 309,8
|
25
|
+28
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
6 041
|
29 938,4
|
26
|
+2
|
АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич
|
Липецкая обл.
|
6 571
|
29 604,3
|
27
|
+6
|
ГУСЕВ Александр Викторович
|
Воронежская обл.
|
6 095
|
28 845,1
|
28
|
+15
|
МАХОНИН Дмитрий Николаевич
|
Пермский край
|
5 758
|
28 641,1
|
29
|
-7
|
ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич
|
Псковская обл.
|
4 593
|
28 401,1
|
30
|
+16
|
РУССКИХ Алексей Юрьевич
|
Ульяновская обл.
|
4 725
|
27 933,5
|
31
|
+26
|
РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович
|
Севастополь
|
4 252
|
27 893,0
|
32
|
-6
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
3 984
|
27 026,0
|
33
|
-8
|
МЕЛЬНИЧЕНКО Олег Владимирович
|
Пензенская обл.
|
6 354
|
26 001,3
|
34
|
+4
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская обл.
|
5 416
|
25 387,5
|
35
|
-16
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская обл.
|
3 164
|
25 337,7
|
36
|
+1
|
КОБЗЕВ Игорь Иванович
|
Иркутская обл.
|
7 909
|
25 013,3
|
37
|
+8
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калиниградская обл.
|
3 672
|
24 545,4
|
38
|
-14
|
ЛЮБИМОВ Николай Викторович
|
Рязанская обл.
|
5 003
|
23 917,3
|
39
|
-27
|
ШАПША Владислав Валерьевич
|
Калужская обл.
|
5 151
|
23 605,0
|
40
|
-11
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
Тульская обл.
|
7 202
|
22 385,1
|
41
|
+6
|
БОГОМАЗ Александр Васильевич
|
Брянская обл.
|
5 702
|
21 822,2
|
42
|
-11
|
ПАСЛЕР Денис Владимирович
|
Оренбургская обл.
|
4 166
|
21 470,3
|
43
|
+1
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
4 516
|
21 291,3
|
44
|
-8
|
ЧИБИС Андрей Владимирович
|
Мурманская обл.
|
4 442
|
21 177,2
|
45
|
-13
|
БОЧАРОВ Андрей Иванович
|
Волгоградская обл.
|
7 245
|
20 371,0
|
46
|
+8
|
ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич
|
Бурятия
|
4 195
|
20 356,7
|
47
|
-8
|
СТАРОВОЙТ Роман Владимирович
|
Курская обл.
|
3 915
|
19 669,2
|
48
|
-13
|
ЕВРАЕВ Михаил Яковлевич
|
Ярославская обл.
|
3 862
|
18 987,6
|
49
|
-15
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
3 722
|
18 809,0
|
50
|
+13
|
КУВШИННИКОВ Олег Александрович
|
Вологодская обл.
|
4 532
|
18 740,5
|
51
|
+18
|
НИКИТИН Андрей Сергеевич
|
Новгородская обл.
|
2 953
|
17 767,0
|
52
|
+3
|
ЕГОРОВ Максим Борисович
|
Тамбовская обл.
|
4 106
|
17 454,3
|
53
|
+9
|
АВДЕЕВ Александр Александрович
|
Владимирская обл.
|
5 808
|
17 328,0
|
54
|
+7
|
ЗДУНОВ Артем Алексеевич
|
Мордовия
|
3 338
|
17 317,4
|
55
|
-7
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
Саратовская обл.
|
3 901
|
17 207,1
|
56
|
-6
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская обл.
|
2 277
|
16 841,4
|
57
|
+3
|
КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич
|
Орловская обл.
|
4 450
|
15 978,3
|
58
|
+10
|
БАБУШКИН Игорь Юрьевич
|
Астраханская область
|
3 848
|
15 952,7
|
59
|
-1
|
ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич
|
Архангельская обл.
|
4 068
|
15 831,0
|
60
|
-20
|
СОЛОДОВ Владимир Викторович
|
Камчатский край
|
3 371
|
15 520,0
|
61
|
-2
|
УЙБА Владимир Викторович
|
Коми
|
3 497
|
15 066,1
|
62
|
-11
|
ОСИПОВ Александр Михайлович
|
Забайкальский край
|
3 355
|
14 702,2
|
63
|
+12
|
КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич
|
Адыгея
|
3 051
|
14 554,0
|
64
|
-15
|
НИКОЛАЕВ Олег Алексеевич
|
Чувашия
|
4 848
|
13 559,2
|
65
|
-23
|
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
|
Сахалинская обл.
|
2 351
|
13 121,4
|
66
|
-10
|
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|
Удмуртия
|
3 255
|
12 473,0
|
67
|
+5
|
ГОЛЬДШТЕЙН Ростислав Эрнстович
|
Еврейская автономная обл.
|
2 125
|
11 578,1
|
68
|
-3
|
ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович
|
Кировская обл.
|
3 473
|
11 447,2
|
69
|
+10
|
КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович
|
Ингушетия
|
1 813
|
11 259,1
|
70
|
0
|
МЕНЯЙЛО Сергей Иванович
|
Северная Осетия – Алания
|
1 880
|
11 008,0
|
71
|
+5
|
НОСОВ Сергей Константинович
|
Магаданская обл.
|
1 766
|
10 190,2
|
72
|
-8
|
ТОМЕНКО Виктор Петрович
|
Алтайский край
|
3 095
|
10 188,2
|
73
|
-6
|
КОНОВАЛОВ Валентин Олегович
|
Хакасия
|
2 677
|
10 064,0
|
74
|
-8
|
ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович
|
Смоленская обл.
|
3 766
|
9 885,0
|
75
|
-4
|
ХАСИКОВ Бату Сергеевич
|
Калмыкия
|
1 863
|
9 255,1
|
76
|
+1
|
ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич
|
Томская обл.
|
2 620
|
9 033,7
|
77
|
+1
|
КОКОВ Казбек Валерьевич
|
Кабардино-Балкария
|
1 502
|
8 841,0
|
78
|
-5
|
СИТНИКОВ Сергей Константинович
|
Костромская обл.
|
3 346
|
7 555,0
|
79
|
+1
|
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич
|
Ивановская обл.
|
2 991
|
7 059,0
|
80
|
-6
|
ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович
|
Марий Эл
|
1 206
|
5 805,0
|
81
|
+1
|
БЕЗДУДНЫЙ Юрий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
1 225
|
4 614,0
|
82
|
+1
|
ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|
Карачаево-Черкесия
|
1 059
|
3 927,1
|
83
|
+1
|
ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович
|
Тыва
|
823
|
3 888,1
|
84
|
-3
|
ХОРОХОРДИН Олег Леонидович
|
Республика Алтай
|
876
|
3 566,0
|
85
|
0
|
КОПИН Роман Валентинович
|
Чукотский АО
|
785
|
3 084,0
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