Онлайн казино Селектор: краткое описание игровой платформы

Этому игровому ресурсу уже порядка 7 лет, и он уже имеет большой успех среди гемблеров из разных стран, в том числе из России и стран СНГ. Онлайн казино Selector стало лидером по посещениям и получило множество положительных отзывов от игроков.

Программа лояльности

За активацию аккаунта на площадке не начисляются приветственные бонусы. Программа лояльности у платформы предусматривает только возврат кэшбэка. Возврат проигранных ставок увеличивается с повышением статуса.

Но это заведением остается редким оператором, предлагающим регулярные бездепозитные бонусы за активность на сайте для постоянных пользователей. Они никак не связаны с системой статусов. Гемблер просто выполняет задание от заведения и получает подарок, фриспины или деньги на счет для игры. Более того, оператор не требует отыгрывать некоторые и своих бездепов, а это уникальное предложение.

Владельцы верифицированных аккаунтов могут участвовать в розыгрыше фриспинов, который проходит каждую среду. Призовые с них также не подлежат отыгрышу.

Четыре первых депозита поощряются приветственным пакетом. И приятный бонус лояльности действует за десятое пополнение счета. Также есть подарки по понедельникам и на день рождения.

Пополнение и вывод средств в онлайн казино Селектор

На площадке можно открыть сразу несколько кошельков в разных валютах, поддерживает более чем 100 валют. Есть возможность пополнять счет криптовалютой. Вывод выигрышей на электронные кошельки происходит в течение 15 минут. Вывод на банковские карты займет больше времени.

Акции и турниры в онлайн казино Селектор

Каждую неделю на платформе проводятся турниры. Их призовой фонд достигает пятидесяти тысяч евро. Организатором может выступать владелец платформы или производители программного обеспечения.

Для каждого соревнования подбирается свой список видеослотов, турнирные таблицы вывешиваются на страницы с акциями.

Оператор стремится к расширению своих возможностей, поэтому коллекция игр уже превышает 5700 наименований от 130 самых известных и надежных провайдеров. Все автоматы загружаются с официального сайта и имеют аутентичный интерфейс. В каждый видеослот встроена функция демонстрационного режима, поэтому гемблеры могут играть бесплатно и без регистрации.