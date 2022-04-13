Мнение: Пояс бедности в США, как в Германии экономят воду и рост пенсионного возраста во Франции

1. На заглавной карте показаны округа США, в которых более 20% населения проживает за чертой бедности. Видно, что на юге страны сформировался почти непрерывный пояс бедности. В абсолютных числах бедных в США гораздо больше, чем бедных в России:

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/okruga-ssha-v-kotoryh-bolee-20-naseleniia-projivaet-za-chertoi-bednosti-v-624817abd7b2966a07566e91

В большинстве штатов порог уровня бедности на 1 человека определяется доходом менее $12,8 тыс. в год (менее $15-16 тыс. на Аляске и Гавайях). Для семьи из трех человек — менее $22 тысяч в год.

Всего же на 2022 год более 35 миллионов американцев проживают за чертой бедности (более 11%), причем в некоторых округах показатель превышает 20%. Такие округа есть как в богатых Калифорнии и Техасе, так и в более бедных штатах. Особенно много таких округов на юге — в Луизиане, Миссисипи, Джорджии и Алабаме, причем подавляющее большинство бедных в этих округах составляют чернокожие.

Дежурно замечу, что тысяча долларов в Штатах — это ничто. С их ценами это не просто грань бедности, это серьёзная бедность.

Подобная картина во многом наблюдается и во Франции. В первом туре президентских выборов бедные жители французской глубинки голосовали против нынешнего президента Макрона.

В США всё несколько сложнее. С одной стороны, угнетаемое белое население бедных штатов – это по большей части электорат республиканцев, противников нынешнего президента Байдена. С другой стороны, стоящие за Байденом демократы традиционно опираются на чернокожее и цветное население, а также всевозможные нетрадиционные меньшинства. В последние пару десятков лет Демократическая партия также сильно покраснела (восприняла элементы левой, практически марксистской идеологии) и позеленела (включила в свою программу зелёную антиуглеводородную повестку).

Такая схема позволяет американским элитам избежать жёсткого политического противостояния самых бедных американцев против самых богатых. Происходит это за счёт белых цисгендерных мужчин со средним достатком – на них демократы науськивают всех остальных (чёрных, зелёных, радужных и так далее).

Проблема в том, что традиционных белых носителей протестантской этики – сторонников упорного труда и честного бизнеса – в США становится меньше (из-за низкой рождаемости и общего ухудшения условий жизни). Эту корову не получится доить бесконечно.

2. Немцев призывают пить воду из унитаза назло Путину. Надеюсь, модераторы Ютуба не удалят это видео до того, как вы его посмотрите:



https://www.youtube.com/watch?v=_ANx3cRrb2Q

3. Если Макрон таки победит во втором туре президентских выборов (за счёт голосов действующих пенсионеров и меньшинств, не желающих победы «националистов»), то французам вскоре могут поднять пенсионный возраст:

https://lenta.ru/news/2022/04/04/macronsbenefit/

Журналисты CNBC назвали неожиданное последствие российской операции на Украине для французской экономики. Дипломатические усилия президента Франции Эммануэля Макрона, предпринятые в ходе серии переговоров с главами обеих стран, помогут ему провести пенсионную реформу после нескольких неудачных попыток, так как рейтинг лидера укрепился. Пенсионный возраст может увеличиться с 62 до 65 лет.

Впрочем поднимать пенсионный возраст европейцам придётся в любом случае. Население Европы стареет, пенсионный возраст растёт в большинстве европейских стран. Автоматизация и роботизация ещё не дозрели, молодое поколение европейцев слишком малочисленное и ленивое, а мигранты оказались слабой заменой тем, кто выходит на пенсию по возрасту.