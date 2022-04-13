Малый театр запланировал гастроли в Донбассе

Малый театр планирует приехать с гастролями в Донбасс при первой возможности, рассказала его директор Тамара Михайлова на пресс-конференции, посвященной благотворительной акции российских театров «Открытый занавес».

«Я могу сказать, что наш художественный руководитель (Юрий Соломин – прим. ВЗГЛЯД) просто рвется на Донбасс. И я думаю, как только будет возможность, Малый театр туда поедет. Вместе с художественным руководителем», – передает ее слова «Аргументы и факты».

Между тем российская благотворительная акция «Открытый занавес», организованная в том числе в поддержку эвакуированных из ЛНР и ДНР, будет продлена, сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Свои спектакли и мероприятия в рамках акции уже представили Государственный академический Большой театр России, Театр им. Вахтангова и Ярославский театр драмы имени Волкова, напомнила Манилова. Всего, по ее словам, пока состоялось девять культурных мероприятий, кроме театров, их провели, например, Государственный академический русский народный ансамбль имени Зыкиной, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», «Вивальди-оркестр» и Московская государственная академическая филармония, передает ТАСС.

«Идея родилась у наших театров, сразу несколько руководителей выступили с этой идеей благотворительных акций, которые можно было бы провести. Так бывает в такие важные для страны моменты», – сообщила Манилова.

Она отметила востребованность подобных благотворительных акций и сообщила, что в этой связи новый масштаб приобретает акция «День в музее». Двери для эвакуированных из ЛНР и ДНР граждан открыли многие музеи, в среду Музеи Московского Кремля принимают группу детей военнослужащих, для них проведут экскурсии по знаковым местам Кремля, добавила замминистра. Присоединяются к акции ведущие музеи страны, в частности Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, музеи Санкт-Петербурга, региональные федеральные музеи.

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