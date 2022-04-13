Lavazza решила приостановить деятельность в России

Ведущая итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza объявила о приостановке всей деятельности на территории РФ из-за проблем с поставками, и в том числе в связи с событиями на Украине.

«Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность в России. В связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставки нашей продукции на рынок компания также была вынуждена временно прекратить дистрибуцию на Украине», – приводит ТАСС сообщение компании.

В Lavazza пояснили, что 2021 год был «особенно неспокойным периодом для всех сырьевых товаров, причем в сельскохозяйственном секторе больше всего выросли цены на кофе». Кроме того, в компании заявили, что рост цен связан с проблемами глобальной цепочки поставок и ущербом, вызванным погодными явлениями, связанными с изменением климата.

Также в Lavazza предупредили, что эти же факторы повлияют на производство в 2022 году.

«К этой и без того сложной обстановке добавляется драматический геополитический сценарий, в котором конфликт между Россией и Украиной оказывает влияние по многим направлениям», – отметили в компании.

Ранее генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснил, что климатические катаклизмы и нестабильный курс рубля привели к удорожанию кофе на полках российских магазинов.

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