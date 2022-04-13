Захарова назвала грубейшим нарушением права захват Польшей дипсобственности России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Захват Польшей российской дипсобственности в Варшаве является грубейшим нарушением международного права, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Польские власти в прямом смысле захватили <…> дипломатические объекты недвижимости в Варшаве. Это противоправные действия польских властей. <…> Действия польской стороны являются грубейшим нарушением международного права: как двустороннего межправсоглашения, так и Венской конвенции о дипломатических сношениях», – передает ее слова ТАСС.
Ранее Захарова заявила, что украинские власти готовят провокации в населенных пунктах Сумской области.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет