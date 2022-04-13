 

Захарова назвала грубейшим нарушением права захват Польшей дипсобственности России

13.04.2022, 18:12, Новости дня
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Захват Польшей российской дипсобственности в Варшаве является грубейшим нарушением международного права, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Польские власти в прямом смысле захватили <…> дипломатические объекты недвижимости в Варшаве. Это противоправные действия польских властей. <…> Действия польской стороны являются грубейшим нарушением международного права: как двустороннего межправсоглашения, так и Венской конвенции о дипломатических сношениях», – передает ее слова ТАСС.

Ранее Захарова заявила, что украинские власти готовят провокации в населенных пунктах Сумской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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