TV5 Monde – жители Шанхая бунтуют против затянувшегося карантина и нехватки еды

Для борьбы с новой волной COVID-19 в Шанхае ввели пятидневный карантин, который, однако, длится уже в два раза дольше названного властями срока. Жители города остались без запасов продовольствия и доведены до предела: они требуют свободы криками из окна и нарушают ограничения в поисках еды, передаёт TV5 Monde.

Жители этих башен, запертые по домам уже много дней, криком выражают своё негодование. «Люди больше не могут терпеть», — комментирует человек, который снимает это видео. В ответ между зданиями лавирует беспилотник: «Уважаемые жители! Просим вас соблюдать ограничения во время карантина и контролировать своё желание свободы».

Выходить из дома запрещено даже для того, чтобы купить продукты. Многоквартирные дома заперли на замок, однако некоторые не выдерживают.

КРИЧАЩИЙ КИТАЕЦ: Объясните мне: если магазины закрыты, что я куплю? Что я буду есть, пить? Вы морите людей голодом!

Редко кто рискует выглянуть на улицу. На улицах ни души, но их хорошо охраняют.

Жителей, которые перед своими домами требуют продуктов питания, разгоняют предупредительными выстрелами. Этот мужчина выехал на машине в поисках продовольствия, но его остановила полиция под негодующие крики соседей.

Жёсткий карантин должен был продлиться только пять дней, однако сейчас идёт уже девятый. Те, у кого ещё осталась еда, вынуждены себя ограничивать.

Жители сидят на карантине, проходят тестирования, их жилища дезинфицируют, как эту квартиру больного с коронавирусом. Людей с положительным результатом, даже бессимптомным, а также контактировавших с больными в добровольном или принудительном порядке отправляют в изоляторы.

ЖЕНЩИНА: В автобусе больше 40 человек, в том числе дети и пожилые. Мы ехали всю ночь без еды и питья. Когда закончится эта пытка? Я хочу вернуться домой!

Более 200 тысяч человек ждут в этом карантинном центре в очень тяжёлых условиях. Власти Китая не ослабляют никаких мер.

ЧЖЭН ЦЗЭНЬХУА, главврач деревенской больницы: Мы должны продолжить эту политику «нулевого коронавируса», мы никогда не должны сдаваться или сомневаться.

«Нулевой коронавирус» даже для животных: этих кошек забрали у хозяина, который сдал положительный тест, их собираются уничтожить. Как и эту собаку, которую забили прямо на улице.

Такие вещи происходят в Шанхае, а также во многих других городах. На карантине сидят 130 миллионов китайцев, а другие к нему готовятся.

Дата выхода в эфир 12 апреля 2022 года.