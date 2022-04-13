Мнение: Нобелевский лауреат на пропагандистском фронте

Нобелевский лауреат на пропагандистском фронте

Пол Кругман, получивший премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за статьи тридцатилетней давности, уже давно переключился с научного фронта на идеологический и информационный, рассказывая (https://www.nytimes.com/2022/04/01/opinion/russia-ruble-economy.html) читателям Нью Йорк Таймс о провалах России даже там, где, по общему мнению, она преуспевает. Укрепившийся рубль, оказывается, является предвестником катастрофического спада.

Объясняет он это, опираясь на идею «невозможной троицы» в международных финансах. Стабильность отечественной валюты, открытый рынок капитала и свободная денежно-кредитная политика суть три желательных условия, которые ни одна страна не может себе обеспечить одновременно. Но выполнение любых двух из этих условий обязательно для надлежащего функционирования экономики.

В качестве примеров Кругман приводит Великобританию с нестабильным фунтом, ЕС с прибитой к полу гвоздями ставкой и Китай с высокими барьерами на движение капитала. Во всех трех случаях экономика в состоянии балансировать между финансовой стабильностью и экономическим ростом.

В России же, по словам Кругмана, наличествует лишь одно из трех условий – стабильная валюта, в то время как рынок капитала наглухо заперт, а ставка прикручена к потолку. Что касается последнего условия, Кругман полагает, что у российского ЦБ нет ни малейшей свободы маневра и ему просто приходится задирать ставку сверх всякой меры, потому что в противном случае, даже при запертом рынке капитала, рубль неминуемо обвалится.

Свои рассуждения он завершает мрачным прогнозом, что, в конечном счете, у России только крепкий рубль и останется, а экономика задохнется от недостатка ликвидности. Интересно, что в этой части его рассуждения созвучны чаяниям некоторых сильно закредитованных олигархов, типа Олега Дерипаски, которые говорят, что при такой денежно-кредитной политике российской экономике хана.

Однако анонсированные в пятницу послабления от ЦБ (https://t.me/askorobogatov/384) наглядно продемонстрировали, что у него развязаны руки для одновременной борьбы с инфляцией и безработицей. Разом опустить ставку сразу на 300 базисных пунктов – это ли не доказательство его полной свободы маневра?!

В действительности, барьеров на движение капитала оказалось более чем достаточно, чтобы стабилизировать валютный рынок. Ставкой же маневрируют ради стабильности цен, устанавливая ее примерно на уровне инфляционных ожиданий.

Кругман полагает, что ставку у нас держат на невозможно высоком уровне, не в силах ее понизить. Между тем, если обратиться к нашей недавней истории, то мы увидим, что еще в 2015 г. ставка была на том же уровне, что и сейчас, на рубеже веков она была втрое и вчетверо выше, в 1998 г. достигала 150%, а несколькими годами ранее превышала и 200%. И кстати, в то время западные эксперты одобрительно отзывались об этой политике, мол, она обеспечивает нам финансовую стабильность.

Таким образом, и недавняя история, и текущие события показывают, что в России, наряду со стабильной валютой наличествует и свобода маневра в денежно-кредитной политике, т.е. имеется два условия из «невозможной троицы» для обеспечения финансовой стабильности и занятости.

Что же касается самих этих двух условий, в этом мы оказались похожи на Китай: стабильная валюта и свободное маневрирование ставкой при закрытом рынке капитала. Так что слухи о смерти российской экономики, даже если они исходят от не очень компетентного в наших делах нобелевского лауреата, преждевременны.

https://t.me/askorobogatov/385 – цинк

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