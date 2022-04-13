Растеряна и беспомощна – Личное мнение

Дочь известного, но ныне покойного режиссёра Меньшова Юлия внезапно разнылась о своих планах:

«Меня спрашивают: что у тебя в июне? Какой график, какие планы?

И я долго думаю над каждым словом: июнь… график… планы…»



Фото: Соцсети

Нет, планы в принципе есть, плачет Юля, но она сама чувствует себя растерянной и беспомощной.

В общем, Юле тяжело, потому что потому. Как и многим, в принципе.

«Вот уже больше месяца я, как и все, бесконечно листаю тг каналы, скраивая из лоскутов картину целого, которое все равно ускользает…

Понятно, что ничего не понятно.

Понятно, что всё, на что можно было опираться раньше, накрылось медным тазом.

Понятно, что мир трещит по швам».

Листать каналы, половину из которых ведут потупчиковские боты, а вторую — ну, тоже такие специалисты, и пытаться склеить «картину целого», это прямой путь в депрессию. Понятно, что ничего непонятно, пишет Меньшова, и в этом она совершенно права.

Мы все с вами привыкли жить планами. Мы так ясно и чётко знаем, что будет и на следующей неделе, и через год. Вот купим автомобиль, выплатим ипотеку — всё понятно и предсказуемо.

Эта данность нас и расслабила. Хорошо ведь, когда всё знаешь, верно? Комфортно.

Но это всё — ложный комфорт. Ничего-то ты не знаешь, Джон Сноу. Ни того, что будет в июне или в любом другом месяце, ни того, что произойдёт через час.

Нам всем сейчас, чтобы не завалиться в депрессию, необходимо научиться правильно жить. Правильно — это здесь и сейчас, без планов.

« Нет, в принципе, график есть.

Но что касается планов, то на их месте — одно большое слепое пятно.

Планов, пожалуй, больше нет.

Есть только надежда.

На май, июнь, июль, сентябрь…»

И это правильно, что есть надежда. Бросьте вы эти планы, прекратите уже всё планировать! И тогда, я точно знаю, всё будет хорошо.

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